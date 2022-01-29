尖沙嘴太極大樓流拍 歷來第3宗
文章日期：2022年1月29日
【明報專訊】早前獲批強拍、底價8.123億元的尖沙嘴柯士甸道太極大樓昨日進行強拍，項目在無人競投下收回，是次為歷來第3宗舊樓強拍「流拍」個案。資料顯示，項目原由「舖王」鄧成波家族持有，並於2019年申請強拍，及後鄧氏家族去年8月以約4.5億元轉售予投資者，同年12月獲批強拍。
華坊諮詢評估資深董事梁沛泓分析，據舊樓現有價值比例，並以2019年2月為估價日的計算下，已收購及未收購單位的價值分佔 76.4%及23.6%，即申請人須付逾1.9億元收購餘下業權，但以上述物業成交價4.5億元及76.4%業權粗略計算，整個項目價值僅5.89億元，即強拍底價還要較物業價值高出約38%，流拍是預料之內。
大生馬氏家族1.2億購西洋菜南舖
工商成交方面，連鎖鐘表零售商「時間廊」母企寶光實業（0084）公布，以1.2億元售出旺角西洋菜南街30號遠景大廈地下，面積約600方呎，呎價20萬元，買家為大生銀行馬氏家族成員、大銀地產主席馬清鏗。寶光實業2008年2月6200萬元購入，其後作時間廊分店，持有近14年，帳面獲利5800萬元或94%。
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