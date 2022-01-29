尖沙嘴太極大樓流拍 歷來第3宗

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓分析，據舊樓現有價值比例，並以2019年2月為估價日的計算下，已收購及未收購單位的價值分佔 76.4%及23.6%，即申請人須付逾1.9億元收購餘下業權，但以上述物業成交價4.5億元及76.4%業權粗略計算，整個項目價值僅5.89億元，即強拍底價還要較物業價值高出約38%，流拍是預料之內。

大生馬氏家族1.2億購西洋菜南舖

工商成交方面，連鎖鐘表零售商「時間廊」母企寶光實業（0084）公布，以1.2億元售出旺角西洋菜南街30號遠景大廈地下，面積約600方呎，呎價20萬元，買家為大生銀行馬氏家族成員、大銀地產主席馬清鏗。寶光實業2008年2月6200萬元購入，其後作時間廊分店，持有近14年，帳面獲利5800萬元或94%。