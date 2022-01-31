新盤本月不足700宗 一年來最淡靜

【明報專訊】受第五波疫情拖累，加上農曆新年臨近，本月份只有兩個全新盤開售，令本月一手成交回落。綜合市場數據，1月份至昨日一手市場僅錄約683宗成交，按月跌逾兩成，並為2020年12月後、即逾1年以來最少。