尚．珒溋2房租1.65萬 回報不足2厘

嘉峯匯1房1.5萬租出 呎租46元

香港置業高級聯席董事陳澤桁表示，啟德尚．珒溋租務活躍，其中2座低層C室，實用面積465方呎，屬2房連露台間隔，座向西方，望園景，業主以約1.8萬元放租兩周後，獲外區夫婦洽詢，雙方議價後減價1500元，以約1.65萬元租出，實用呎租約35.5元。資料顯示，業主2019年10月以約1043.1萬元一手購入，租金回報不足2厘。

另外，中原地產副區域營業經理陳智欣亦指出，尚．珒溋1座中層E室，實用面積657方呎，3房1套間隔，以月租2.5萬元租出，實用呎租38元。業主2019年11月以約1699萬元一手購入，現成功租出，可享1.8厘租金回報。 陳又指出，嘉峯匯2A座高層F室，實用面積325方呎，1房間隔，採開放式廚房設計，享內園景，以月租1.5萬元租出，實用呎租46元。業主2020年11月以約885萬元購入單位，現成功租出，可享約2厘租金回報。