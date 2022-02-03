新地信和商場新招迎情人節 設「打卡熱點」市集等活動吸客

明報記者 甘潔瑩

此外，商場於農曆新年期間，亦推出以新春花卉為主題的「花漾．喜迎」利市封，用上象徵聖潔幸福的波斯菊、寓意愛情永不止息的蒲公英、以及寓意吉祥團聚的水仙花。同時，新春期間，商場亦推出 「新春單單加碼賞」，幸運兒有機會贏取手機及商場贈券。

新都會廣場打造心心相印情人橋

至於新地同系荃灣廣場，由2月11日至20日期間，則於商場1樓中庭舉行「暖Love Love手作市集」，設有逾20檔特色攤位，包括自家設計耳環、戒指、香薰蠟燭及香水等；商場亦設有跳跳虎主題期間限定店，售賣近1000款迪士尼精品，包括小熊維尼Winnie the Pooh、小豬Piglet的「人見人愛蜜糖罌」。

帝國中心外牆變身示愛牆

信和集團方面，旗下屯門市廣場、奧運站奧海城、荃灣荃新天地、尖沙嘴中港城、尖沙咀中心及帝國中心，以及屯門黃金海岸商場，推出「Love in the City」 活動；其中尖沙咀中心及帝國中心的外牆，將變身成4000平方米的巨型LED心意卡，S* REWARDS 會員憑指定點數登記，即有機會於情人節晚上於LED幕牆下示愛，相當浪漫。

此外，在疫情持續下，不少香港人、居港外籍人士或家庭傭工因旅遊限制而兩年沒有離開香港，為讓他們隔空向伴侶或家人示愛，公眾人士登入官方網站，於2月7日或之前於「Love in the City」活動頁面完成登記，同樣有機會於LED幕牆「示愛」；大會將於情人節前，以電郵為成功登記參加者，送上專屬語言的幕牆照片，讓他們於情人節也可為身處異地的摯愛送上愛意。