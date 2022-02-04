恒地土瓜灣下鄉道項目批強拍 底價3年倍升
文章日期：2022年2月4日
【明報專訊】向來鍾情併購市區舊樓發展的恒地（0012），近期除積極發展紅磡黃埔四街及港島西半山的重建項目外，同系另一較具規模的市區重建項目——土瓜灣下鄉道項目，其併購亦漸見成果。土地審裁處在牛年除夕（農曆年廿九，1月31日）批出土瓜灣下鄉道14、14A及16號、麗華街1至7號（單號），以及美華街2至8號（雙號）的強拍令，底價9.25億元，較2018年9月提交強拍申請時的估值逾4.05億元的逾3年以來，高出約5.2億元或1.28倍。
屬樓齡61年舊樓 底價9.25億
據判書指出，上述物業早在1960年落成，樓齡高逾61年，地盤面積約9733方呎，現時為樓高8層的舊樓，物業目前狀况並不理想，亦未能符合現今的安全標準和法定要求，維修成本不符合成本效益，故批准以底價9.25億元強拍。
根據恒地年報資料顯示，上述地盤計劃連同周邊同系地盤一併發展，發展範圍包括土瓜灣道68A至76B號、落山道58至76號、下鄉道14至20號、麗華街1至7號，以及美華街1至9號及2至8號，預計整個地盤總面積合共約4.25方呎，預計可建總樓面面積涉約37.43萬方呎。
連周邊同系地盤 可建樓面37萬呎
另資料顯示，恒地去年11月已經透過強拍，以底價9.62億元統一土瓜灣落山道58至70號、美華街1至9號和下鄉道18及20號的全部業權，連同剛批出強拍令的地盤，恒地將統一該重建項目接近四成發展範圍，餘下物業亦已向土地審裁處申請強拍，預計將陸續獲批強拍令，以統合上述地皮全部業權。
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