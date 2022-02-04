形薈開放式 業主持貨5年料蝕36萬

周表示，原業主於2016年10月份以約610萬元購入，持貨逾5年，是次轉售帳面蝕讓約12萬元或2%離場。如計及代理佣金等賣樓雜費開支，料有機會實蝕約36萬元或6%離場。

都會駅3房970萬 低市價3%沽

新一波疫情仍然嚴峻下，二手物業亦現低市價成交。香港置業首席分區董事劉浩勤表示，將軍澳都會駅9座中層H室，實用面積650方呎，屬3房套房間隔、望園景，原業主早前叫價1060萬元放盤，新近減價90萬元或8%後，以970萬元易手、實呎14,923元，比現時同類單位市價1000萬元低30萬元或3%。

本報記者在匯豐銀行將上述單位作網上估價，單位現市值987萬元，即上述成交亦比銀行估價低17萬元或1.7%。不過，上述原業主早於2007年12月，以405萬元購入單位，14年間帳面仍賺565萬元或1.4倍。

匯璽1房售880萬 5年升兩成

不過，鐵路上蓋物業仍具升值潛力。美聯物業首席高級營業經理黃永財表示，南昌匯璽第1B座頂層1房單位，實用面積352方呎，景觀開揚，吸引區內客承接，成交價880萬元、實呎25,000元；原業主於2017年3月以746.3萬元一手購入，現帳面賺約133.7萬元，物業期內升值18%。

中原地產區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山銀湖．天峰新近錄得5座低層C室成交，屬實用面積551方呎2房間隔，以940萬元易手、實呎17,060元；原業主2012年以462萬元購入單位，持貨約10年，是次沽出單位帳面獲利約478萬元，升值逾1倍。