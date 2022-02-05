康怡虎年開齋 2房失守800萬大關 屋苑同類一年首見 十大屋苑僅4個錄成交

明報記者 容婌維、林尚民

去年牛年伊始，當月二手交投暢旺，去年2月全月逾300宗水平，但如今踏入虎年，二手交投卻今非昔比。中原地產區域營業經理袁廣達表示，康怡花園錄得虎年首宗二手成交，位於A座中層10室，實用面積497方呎，2房間隔 ，望會所景，以790萬元易手，實呎15,895元，屬屋苑自去年3月、即近一年來首見低於800萬元的市場二手成交。原業主早於1989年99.5萬元買入單位，持貨約33年，帳面獲利690.5萬元，單位期內大幅升值6.9倍。袁續稱，上述單位屬「遺產貨」，故議價空間較大，而現時屋苑同類單位放盤叫價由850萬元起；屋苑整體樓價較約半年前高位900萬至1000萬元回落約5％。

鄰近的太古城虎年亦已開齋，並暫錄得3宗成交，為十大屋苑中交投最暢旺的屋苑。中原高級區域營業董事張光耀表示，太古城最新成交位於夏宮閣極低層H室，實用面積690方呎，3房間隔，以1048萬元成交，實呎15,188元。原業主2009年4月約422萬元購入，持貨13年，帳面獲利626萬元或1.5倍。

匡湖居洋房3350萬沽 低高位約6％

另外，西貢匡湖居新近錄得洋房成交，惟成交價較半年前同類洋房回落約6％。世紀21奇豐物業營業董事廖振雄表示，匡湖居四期J段單號屋別墅，實用面積1371方呎、連約879方呎花園及約17方呎私人泊船位，屬4房1套連工人房間隔、望內湖景，以3350萬元成交，實呎24,435元。原業主最初叫價3600萬元，及後減價250萬元或約7%成交，較毗鄰洋房連船泊位去年9月樓市高位時成交價低約200萬元或約6％。原業主2014年2月2580萬元購入，持貨8年，帳面獲利770萬元或約三成。

紅莓閣洋房2.16億「賣殼」沽 2年升兩成

不過，抗跌力強的山頂豪宅物業則繼續錄得大額成交。市場消息稱，山頂紅莓閣雙號屋，實用面積2903方呎，新近以「賣殼」方式以2.16億元易手、實呎74,406元。洋房由訊匯金融創辦人謝兆凱於2020年初以「買殼」方式購入，當時有指成交價為1.8億元，若資料屬實，即謝氏帳面獲利3600萬元，洋房2年內升值兩成。