持牌代理42317人 連續6個月破頂

【明報專訊】地產代理數字持續上升，據地產代理監管局資料顯示，至上月底，個人牌照總數為42,317人，較去年12月的42,062人增加255人，有關數字已連升8個月，並連續6個月創歷史新高。資料亦顯示，當中地產代理（個人）牌照數字達19,062人，按月多79人，並連升6個月，而營業員牌照數字為23,255人，按月增176人。截至上月底，地產代理（公司）牌照有3944個，數字亦連升4個月。