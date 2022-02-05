投資者黃海明2500萬購柯士甸路舖

市場消息稱，資深舖位投資者黃海明最新斥2500萬元購入的柯士甸路僑豐大廈地舖，面積約1100方呎，呎價約2.27萬元，現由餅店及洗衣店以約5.1萬元承租，租金回報約2.5厘。原業主2005年7月以1000萬買入，持貨17年帳面獲利約1500萬元或約1.5倍。資料顯示，黃海明上月亦以1680萬元購入油麻地上海街舖，即約兩個月內共斥約4180萬元入市。

荷李活道地舖閣樓連低層

逾半世紀帳面升值219倍

另資料顯示，有「收租王」之稱的投資者楊達潮，上月以3880萬元購入觀塘鴻懋工業大廈一地廠，以面積5980方呎計，呎價6488元。原業主2011年以1880萬元購入，現帳面獲利2000萬元或逾一倍。此外，消息指中環荷李活道77至81A號地下A號舖連閣樓及低層地下，面積共約1597方呎，以3300萬元售出，呎價2.06萬元，原業主1971年12月15萬元買入，逾半世紀帳面升值219倍。