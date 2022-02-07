虎年首周末新盤15成交 按周跌35%

成交方面，嘉里（0683）等發展的港島黃竹坑站上蓋港島南岸2期揚海，成交紀錄冊顯示，新錄得2A座29樓F室成交，屬實用面積604方呎2房間隔，成交價2083.2萬元，實呎34,490元，為項目虎年首宗成交。

揚海開齋 兩房呎售3.44萬

信置（0083）及會德豐地產等牽頭發展的西南九龍長沙灣維港滙系列，過去兩日錄約4宗成交，成績不俗。最新兩宗來自維港滙II，包括3A座10樓B室，實用面積490方呎2房戶，以逾1426萬元成交、實呎29,115元；另3B座23樓D室1房戶，實用面積315方呎1房戶，以845.7萬元售出、實呎26,848元。

新地（0016）已屆現樓的元朗錦田峻巒1A期，新錄9A座1樓A室成交，實用面積683方呎，屬3房套房間隔，連181方呎平台，成交價1106.53萬元，實呎16,201元，為屋苑虎年首宗一手成交。

緹山推洋房 年初十招標2小時

另一方面，再有豪宅餘貨推出招標。嘉里旗下已屆現樓的九龍半山龍駒道緹山，昨上載新銷售安排，於本月10日（本周四、農曆正月初十）招標6號洋房，招標時間為當日上午10時至中午12時。上述洋房實用面積2876方呎，另連118方呎平台、1000方呎花園及941方呎天台，屬4房3套間隔，地庫連2個車位。緹山於2022年迄今暫累售2伙，吸金逾2.38億元。

此外，遠展（0035）旗下已屆現樓的的沙田大埔公路畢架．金峰，今日（農曆年初七）起推出12伙分層3房單位招標。

另外，新地沙田九肚麗坪路雲端，明日起（農曆年初八）亦推出7伙招標。