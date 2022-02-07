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映築主打兩房 鄰近港鐵站

【明報專訊】雖然新一波疫情來襲，整體新盤市場氣氛轉靜，但恒地（0012）及市建局合作的長沙灣全新樓盤映築，趁此空檔出擊，成恒地2021年全新樓盤頭炮。映築由恒地負責銷售的318伙，逾九成屬2房戶，實用面積322方呎起，並非坊間常見的迷你「的骰戶」，適合小家庭客。項目另一賣點，是步行約5分鐘可到港鐵長沙灣站，起居生活、對外交通均極便利。

明報記者 陳寶恩

攝影 朱安妮

位於青山道233號的映築，地處青山道、東京街交界，毗鄰同區另一新盤恆大‧睿峰，步行只約5分鐘可到港鐵長沙灣站，而鄰近的長沙灣道、荔枝角道設有多條巴士、隧巴線往返港九多區，對外交通四通八達。映築預計關鍵日期為2023年6月底，樓花期長約16個月。值得留意的是，映築由恒地與市建局合作，單位總數337伙，其中7至37樓恒地銷售部分涉318伙；5及6樓共19伙由市建局銷售。映築銷情理想，早前經兩輪銷售已經累沽約203伙，即恒地負責銷售的204伙接近清袋。

每層12伙實用322呎起 設3部升降機

7樓至36樓標準單位，一層12伙，全為2房戶，每層設3部升降機，實用面積322至377方呎，最細標準戶322方呎為C、D、F及M室。頂層37樓，設6伙連平台特色戶，包括4伙3房（實用面積452至457方呎）、2伙2房戶（實用面積393至409方呎），各連133至265方呎平台。發展商早前開放一個無改動交樓標準示範單位，以35樓F室為藍本，屬實用面積322方呎2房戶，是7樓或以上標準戶中最細。

開放式廚房可明火煮食

單位開則方正，入門左方是開放式廚房，設木製廚櫃，以及黑色料理枱面，附雙頭煤氣煮食爐、雪櫃及微波爐等家電。入門右方設浴室，淋浴間鋪上灰白色雲石，鏡櫃用上淺色木門，形成對比，惟浴室不設窗戶。至於客廳及兩間睡房同向東南，預料以長沙灣一帶市景為主。由於單位不設廊位，令客飯廳呈「五門歸心」格局，即包括大門、兩間睡房門、浴室門及露台門，預計客廳家俬擺位需花點心思。另客廳外連22方呎露台，附有可摺疊晾衫架，方便住戶晾曬衣服。

露台附可摺疊晾衫架 慳位方便

值得留意的是，映築只設12個車位，以全盤337伙計，即每28戶平均爭一個車位。此外，屋苑被鄰近的住宅群包圍，低層單位料以樓景及市景為主。

另據樓書「有關資料」一欄顯示，大廈外牆設有燈飾或作商業用途，如廣告牌等，光線或會影響個別單位。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

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