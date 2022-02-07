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帝柏海灣實呎逾2萬 料新春後持平

【明報專訊】新春前普遍屬住宅交投淡季，個別地區如東涌、元朗等，因放盤業主增加議價空間，從而帶動區內二手交投；不過，部分市區大型屋苑，如奧運站一帶屋苑，業主未有大幅劈減求售，令交投疏落；以奧運站帝柏海灣為例，1月全月僅錄約3宗成交，平均實呎約2.06萬元，2月截至4日亦未開齋。區內代理表示，第五波疫情轉趨嚴峻下，預計屋苑呎價新春後將保持平穩。

明報記者 容婌維

中原首席分區營業經理黃家全表示，第五波疫情出現後，奧運站整體屋苑約有一成業主不設睇樓，加上業主提供議價空間不多，帝柏海灣近日交投較淡靜，至1月底僅錄約3宗二手成交。

他續稱，帝柏海灣新近成交，為第5座低層A室，屬實用673方呎3房間隔，原業主起初叫價1400萬元放盤，議價後減價70萬元或約5%、至1330萬元成交，實呎19762元；原業主2010年11月以640萬元購入，持貨逾11年，帳面獲利690萬元或逾1倍。

天鑽2房額印鬆綁 3年賺逾兩成

踏入2022年1月，不少屋苑陸續額印鬆綁，當中大埔山塘路新近入伙大盤天鑽，上月連錄多宗額印稅鬆綁單位易手兼獲利個案。中原資深區域營業經理方翰達稱，天鑽第9座高層E室，屬實用551方呎，2房間隔，望山景，以825萬元沽出，實呎14973元；原業主2019年1月以678萬元購入單位，持貨剛滿3年，帳面獲利約147萬元或約22%。

另香港置業首席分區董事劉浩勤表示，將軍澳半新盤海翩滙第2座低層G室，實用793方呎，3房套連士多房間隔，以1548萬元易手，成交價創同類分層戶型新高，實呎19521元；原業主2018年10月以1056.6萬元買入，持貨超過3年，帳面獲利491.4萬元或約47%。

劉續稱，海翩匯本月暫錄2宗成交，平均實呎約1.9萬元。

海翩滙3房1548萬沽 創同類新高

此外，不少豪宅買家於新春前偷步入市，令北角半山早前二手交投暢旺。中原區域營業經理蘇浩德表示，海天峰新近連錄兩宗成交，其中第2座中層B室，屬實用935方呎3房套間隔、享維港煙花海景，以3338萬元易手、實呎35701元；原業主2007年以1518萬元買入，持貨15年，帳面獲利1820萬元，單位期內升值1.2倍。

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