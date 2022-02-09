中原美聯齊出手 打針員工商場上班

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，疫苗護照將推展至商場，公司將安排已接種疫苗同事於商場分行工作。至於禁止兩個家庭以上聚會，睇樓活動會否受限，陳永傑指須待政府釐定聚會及家庭的定義，才可評估對行業影響，但重申公司要求同事嚴格遵守政府各項措施。陳指公司亦鼓勵業主多放鎖匙盤，將「匙盤智安心」保障計劃推展至所有鎖匙盤。

籲政府釐定睇樓是否家庭聚會

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明則認為，由於政府於商場及部分處所推行疫苗護照措施，故公司亦配合位於商場設立的分行，將安排已接種疫苗的員工上班，公司亦指示員工於日常營運及睇樓活動上遵守政府相關規例，一手睇樓遵照發展商新安排，並減少每組睇樓人數至2人。布少明續稱，網上放盤睇樓成市場主流趨勢，春節後美聯物業官方網站訪客量較一月份增加約四成，日前推出的「新春免費自助放盤優惠」後，網上日均放盤量按月飈升五成，更破單日最高網上放盤紀錄。

利嘉閣：上網放盤按月增1.7倍

利嘉閣地產總裁廖偉強回應，政府禁止兩個家庭以上聚會，但理論上地產代理帶客人參觀業主單位是進行商業活動，並非聚會，會密切留意界定的標準。他又指，縱觀今年1月份附有「VR 360高清實景」片段放盤量，較去年月均量急升超過1.7倍，增幅驚人，反映疫情下港人線上睇樓的需求大增。