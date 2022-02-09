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嘉里近億購山道一籃子地舖 加快統一業權

【明報專訊】近年加入舊樓併購行列的嘉里（0683），新近就申請強拍項目西環山道79號至85號山道閣，增購該項目一籃子地舖，以加快統一項目業權。

聖安多尼小學持貨38年帳升233倍

資料顯示，聖安多尼中英文小學暨幼稚園持有自用的西環山道79至85號地下2至3號及C舖，上月底分別獲嘉里以7947.5萬元及1402.5萬元承接，共涉9350萬元。原業主1984年分別以25萬及15萬元，即共40萬元，持貨約38年，帳面大賺9310萬元，物業升值近233倍。

「鞋王」9680萬沽德輔道中舖

另資料顯示，由「鞋王」鄺海鑾或有關人士持有的中環德輔道中59號中南行地下及地庫，總面積約3500方呎，上月中以9680萬元成交，呎價約2.77萬元。鄺海鑾等2006年7月以4270萬元購入，持貨逾15年，帳面獲利5410萬元或近1.3倍。

此外，由耀才證券（1428）主席葉茂林或有關人士，持有銅鑼灣駱克道478至484號本德大廈地下A舖連1樓及2樓，現委託美聯工商舖招租。美聯旺舖營業董事何漢明表示，商舖面積約14,950方呎，另設有大型廣告位置，業主意向月租90萬元，呎租約60元。據悉，上述商舖在2014年零售高峰時，曾由豐澤電器以月租約92萬元承租，而對上租客則為夾公仔店，在2019年9月以48萬元租用，即現時月租叫價，較2014年高位僅差2萬元或2%，而較對上租金則高42萬元或87.5%。上述商舖由葉茂林等持有，去年以5.25億元購入本德大廈地下A、B、C及D舖，以及1及2樓，招租屬複式舖部分。

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