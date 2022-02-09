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仲量聯行料納米樓落成量 今年倍升至2015伙

【明報專訊】發展局本季度推售的住宅官地加入興建單位面積下限，單位實用面積最少達280方呎，惟私人發展或重建項目並不受此條款限制。仲量聯行發表統計，今年納米樓（實用面積不足215方呎）的落成量由去年960伙，按年增加逾一倍至2015伙。

差餉物業估價署資料顯示，納米樓存量由2016年的9601伙，逐步增至2020年12,175伙，4年間增加2574伙，佔私人住宅總存量約1%。仲量聯行發表的《香港住宅銷售市場綜述》中，預計發展商很可能會繼續推出納米樓以滿足市場需求。

籲政府放寬逾千萬元物業按揭

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，政府應牽頭為財政能力有限的市民，提供充足的公共房屋供應，不論是租住或資助出售的公共房屋，均能為市民提供納米樓以外，可負擔的其他選擇，如政府能提供足夠且面積適宜的公共房屋，大眾對納米樓的需求自然會下降。他又建議，若重建項目能滿足單位面積下限的要求，可適度放寬有關地皮的地積比率，以作獎勵措施，不但能鼓勵發展商興建較大型單位，更有助促進市場的房屋供應。

除了就住宅單位面積設下限外，仲量聯行大中華研究部主管黃志輝亦提出，若政府放寬申請高成數按揭貸款的樓價上限，特別是1000萬元以上的物業，將有助增加置業人士的入市選擇，促進大單位的需求。

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