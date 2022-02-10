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上月新申預售樓花破7000伙 20年新高

【明報專訊】儘管疫情急劇惡化，但發展商仍積極為日後的新盤銷售作準備；地政總署資料顯示，今年1月共有9個住宅項目新申請預售樓花涉7094伙，是2002年後按月新高，當中新地（0016）有份發展的樓盤佔5個，共涉5505伙，佔同期新申請預售單位總數近八成，當中屯門兆康54區欣寶路項目3B期，樓花期長約40個月，為現時樓花期最長的申請預售樓花項目。另上月滾存待批預售樓花總數增至24,193伙，創2002年7月錄25,460伙後、19年半來新高。

新地佔五盤涉逾5500伙

新地旗下共5盤於上月新申請預售（連合作項目）、共涉5505伙，佔同期新申預售樓花總數的78%，主要屬新界西北區新盤，規模最大為屯門兆康54區欣寶路8號第2A、2B、3A、3B期，共涉2961伙（各期分別929、729、534和769伙）；元朗THE YOHO Hub第3期涉939伙；與長實（1113）合作的屯門青山公路大欖段170號2期涉400伙。可留意是，上述欣寶路8號第3A、3B期估計2025年3月和6月落成，即樓花期分別約37個月和40個月。

新地雷霆：兆康項目最快年中推

新地副董事總經埋理雷霆回應稱，屯門兆康項目最快今年中推售；雖然集團現有多個樓盤及期數同時申請預售，但各樓盤及期數的建築進度、時間表均不同，預計未來1至2年陸續獲批預售，並會有序推售不同樓盤或期數。

至於上月獲批兩個預售樓花新盤，包括內房世茂（0813）在港首個獨資住宅項目、位處九龍延坪道9號的豪宅涉332伙，樓花期約22個月；另一獲批預售為新地沙田瓏珀山第2期涉139伙，樓花期約9個月。

美聯首席分析師劉嘉輝表示，樓花由入紙申請預售至獲批發售需時，發展商早申請預售可更具彈性作部署。另上月共涉7094伙新申預售，為該行2002年有統計以來新高；而滾存待批樓花突破2.4萬伙，亦創2002年7月後的19年半新高。

[香港地產]

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