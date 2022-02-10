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第一城3房單位1400萬沽 創屋苑紀錄

【明報專訊】第五波疫情嚴峻，近月二手市場屢錄低價成交。不過，十大屋苑之一的沙田第一城，卻於近日爆疫下錄得破紀錄成交，一伙3房單位以1400萬元易手，創屋苑成交價新高，將紀錄推高近8%。

第五波疫情下，個別買家希望趁機尋覓筍盤，帶動沙田第一城2月至今暫錄約9宗成交，較上月同期錄約6宗略為增加。中原地產分區營業經理侯惠良表示，屋苑第33座中層B室，實用820方呎，3房連套房間隔，望開揚樓景，以1400萬元易手，實呎17,073元。以銀碼計，為屋苑歷來新高紀錄。原業主2018年1012萬元購入，持貨約4年，帳面獲利約388萬元或約38%。翻查資料，屋苑上一個新高成交紀錄於去年10月創下，一伙實用819方呎的3房套連工人房戶以1300萬元成交、實呎15,873元。換言之，新紀錄較舊紀錄高100萬元或約8%。

南灣2房雙套6200萬易手 實呎3.4萬

另外，過去二手交投淡靜的鴨脷洲南灣，踏入虎年即錄大額成交。中原高級分行經理高鵬表示，鴨脷洲南灣2座中低層A室，實用1836方呎，2房雙套間隔，望海景，以6200萬元易手，實呎33,769元。原業主2010年8月4605萬元買入，持貨12年，帳面獲利1595萬元或35%。

珀玥1房業主3年半實蝕6%離場

不過，市場消息稱，沙田大圍半新盤珀玥高層F室，實用258方呎，1房間隔，以600萬元易手，實呎23,256元。原業主2018年7月約616萬元購入單位，持貨約3年半，帳蝕16萬元或約2.5%；若連同使費計料原業主實蝕逾40萬元或約6%離場。

利奧坊．曦岸開放式戶月租9800元

另外，預計下月入伙的大角嘴利奧坊．曦岸，新近錄首宗預租成交。美聯助理區域經理劉志偉表示，利奧坊．曦岸1座中層P室，實用200方呎，開放式間隔、望泳池景，以月租9800元租出，實用呎租49元。業主去年5月約517.6萬元購入，租金回報約2.3厘。事實上，上述成交呎租較利奧坊同系屋苑的呎租低約一成。據悉，業主原叫租1.2萬元，但是擔心收樓後放盤量大量增加，最終減租2200元或約18%後將單位租出。

[香港地產]

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