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防疫加辣 兩成客取消周末睇樓 業界料本月二手成交不足1500宗 急瀉逾半

【明報專訊】第五波新冠疫情大爆發，加上港府新一輪抗疫措施，二手交投淡靜，雖然有代理為睇樓客準備「睇樓防疫包」，但亦有業界指有兩成客人因應疫情取消周末的預約睇樓，並估計周末十大屋苑睇樓量將較上周大跌一半，僅為第五波疫情前的約兩、三成水平，預計本月二手成交量有可能跌穿1500宗水平，較正常的3000至4000宗水平大跌逾半。此外，上月代理生意受疫情影響，中原地產住宅部佣金跌至29個月新低，利嘉閣更「見紅」，惟業界料樓市稍後有機會出現報復式反彈。

明報記者 容婌維、林尚民

美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，本周約有兩成客人因應疫情惡化而取消周末預約睇樓，預計周末睇樓量將較上周下跌約四成，但仍較2020年第一波疫情來襲時，睇樓量跌至正常的一至兩成為佳。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑亦指，第五波疫情傳染力驚人，加上港府新一輪防疫措施，估計周末十大屋苑睇樓量將較上周末大跌一半，但若以第五波疫情爆發前比較，實質睇樓量相等於正常水平約兩至三成。

中原備萬份「睇樓防疫包」

陳永傑又稱，不少買家亦暫時擱置睇樓，部分業主為求加快沽貨增加議價空間，短期內樓價回落約3%至5%亦屬正常水平，並預計本月二手成交量將跌穿1500宗，比正常3000至4000宗水平大跌逾半；但若本月疫情已達高峰，待疫情逐步回穩時，樓市有機會如過去數次疫情回落一樣，出現報復式反彈。

利嘉閣上月見紅 收入近3年新低

面對疫情影響，中原地產準備了1萬份「睇樓防疫包」，內有消毒噴霧、消毒濕紙巾及即棄鞋套，方便買家及代理於睇樓期間隨時消毒並加強防護，防疫包將於今日分派到各區分行，供客人睇樓時使用。

事實上，本港上月起疫情大爆發，代理佣金亦大受影響，其中利嘉閣地產踏入2022年首月即「見紅」，利嘉閣地產總裁廖偉強指，上月公司佣金收入約8000萬元，料為近2至3年新低，亦是去年下半年後業績再次「見紅」。中原陳永傑則指，上月公司住宅部佣金收入約2億元，較去年12月跌約25%，並為29個月新低。美聯布少明則稱，集團1月份業績較12月有所回落，惟集團對後市表現樂觀，將按原定計劃於上半年增聘1000人，以應付年內一手新盤銷售工作。

美聯料今年樓市「先苦後甜」

除二手睇樓受疫情影響外，一手推盤亦受影響，布少明指，防疫措施進一步收緊，料影響發展商推盤部署，而2月份新盤銷售量有可能進一步下跌至400伙，屆時將為2年新低，隨着防疫措施進一步收緊，若3月疫情受控，料發展商重拾推盤步伐，相信有望帶動首季新盤成交量達2500宗，雖然仍較去年同期大幅減少約三成半，惟比2020年同期即疫情首次在港爆發時仍略高，預期今年樓市「先苦後甜」。

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