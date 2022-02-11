moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷

報章內容

綠悠雅苑870萬沽 屋苑未補價新高

【明報專訊】雖然二手睇樓量大跌，但個別屋苑卻於爆疫下錄得破頂成交。繼沙田第一城有3房單位以1400萬成交、創屋苑新高紀錄後，房協資助房屋、位於青衣的綠悠雅苑錄得一伙高層3房戶，以870萬元未補價成交，創屋苑二手未補價成交新高。

原業主已移民 9年升逾七成

中原地產高級區域營業經理陳輝麟表示，綠悠雅苑3座高層F室，實用面積696方呎，3房套間隔，早前以938萬元未補價放盤，議價後累減68萬元或7%，以870萬元成交，實呎12,500元。原業主已移民，早於2013年4月以503.6萬元向房協一手購入，持貨近9年，帳面獲利366.4萬元或約73%。他又稱現時屋苑有數個同類高層3房單位放盤，叫價由950萬元起。

公主台3房54年升值200倍

何文田窩打老道山一帶有不少早年發展的豪宅物業，樓齡較大，二手向來交投疏落。不過，樓齡近55年、位於文福道的公主台則於疫下錄得7個月以來首宗成交。中原地產高級分區經理馬肇堅表示，公主台低層A室，實用面積1073方呎，3房套房間隔，以1280萬元連車位易手，實呎11,929元。原業主1968年僅以6.35萬元連車位購入，帳面大幅獲利1273.65萬元離場，單位54年間升值200倍。

換樓客1090萬購昇悅居3房

疫情影響下，西九四小龍2月迄今暫時錄約7宗二手成交，交投還未見明顯反彈。美聯高級分區營業經理張靖表示，近日西九四小龍睇樓量下跌，但覓盤多時的買家陸續入市，其中荔枝角昇悅居有覓盤約兩個月的買家，於踏入虎年後買入3房戶自用，單位位於昇悅居3座低層G室，實用面積603方呎，獲換樓客以1090萬元承接，實呎18,076元，屬屋苑虎年首宗成交。原業主早於2008年4月以約448萬元購入，持貨近14年，帳面獲利約642萬元或1.4倍。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款