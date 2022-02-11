綠悠雅苑870萬沽 屋苑未補價新高

原業主已移民 9年升逾七成

中原地產高級區域營業經理陳輝麟表示，綠悠雅苑3座高層F室，實用面積696方呎，3房套間隔，早前以938萬元未補價放盤，議價後累減68萬元或7%，以870萬元成交，實呎12,500元。原業主已移民，早於2013年4月以503.6萬元向房協一手購入，持貨近9年，帳面獲利366.4萬元或約73%。他又稱現時屋苑有數個同類高層3房單位放盤，叫價由950萬元起。

公主台3房54年升值200倍

何文田窩打老道山一帶有不少早年發展的豪宅物業，樓齡較大，二手向來交投疏落。不過，樓齡近55年、位於文福道的公主台則於疫下錄得7個月以來首宗成交。中原地產高級分區經理馬肇堅表示，公主台低層A室，實用面積1073方呎，3房套房間隔，以1280萬元連車位易手，實呎11,929元。原業主1968年僅以6.35萬元連車位購入，帳面大幅獲利1273.65萬元離場，單位54年間升值200倍。

換樓客1090萬購昇悅居3房

疫情影響下，西九四小龍2月迄今暫時錄約7宗二手成交，交投還未見明顯反彈。美聯高級分區營業經理張靖表示，近日西九四小龍睇樓量下跌，但覓盤多時的買家陸續入市，其中荔枝角昇悅居有覓盤約兩個月的買家，於踏入虎年後買入3房戶自用，單位位於昇悅居3座低層G室，實用面積603方呎，獲換樓客以1090萬元承接，實呎18,076元，屬屋苑虎年首宗成交。原業主早於2008年4月以約448萬元購入，持貨近14年，帳面獲利約642萬元或1.4倍。