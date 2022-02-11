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市建局土瓜灣「四合一」項目收7標書

【明報專訊】新一波新冠疫情惡化未有影響發展商投地意欲。市建局土瓜灣鴻福街、啟明街及榮光街的「四合一」重建項目昨日截標，該局共收到7份標書，標書數目較去年12月嘉里建設（0683）以近56億元投得的土瓜灣鴻福街/銀漢街項目少一份。

估值逾63億 料可建890伙

是次獨資入標發展商，包括日前引入希慎興業（0014）及帝國集團入股發展毗鄰庇利街/榮光街市建局重建項目的恒基地產（0012），新鴻基地產（0016）、會德豐、嘉華國際（0173）、華懋分別獨資入標，另信和置業（0083）伙嘉里建設及招商局置地（0978）合組財團入標。

萊坊：標書數目符預期

萊坊估價及諮詢部高級董事方耀明表示，是次入標數目符合預期，一般住宅項目均需3至5年時間去興建，即現時發展商入標競投，是反映對後市的睇法。

上述地盤總面積約5.8萬方呎，最高可建約52.68萬方呎，可建約890伙（見表），單位實用面積不可小於300方呎，當中半數單位須介乎300至480方呎。據悉，發展商須以「一口價」形式決定、價高者得，住宅部分銷售收益如逾102億元，須向市建局分紅，首2億元分紅比例為20%，及後每增加2億元遞增10%，最高分紅比例為50%。市場估計，項目估值約63億至73億元，預計每方呎樓面地價約1.2萬至1.4萬元。

財團近1.6億購牛頭角定富街舊樓

另資料顯示，牛頭角定富街71至79號一定富大樓24個單位及4個舖位，上月獲財團以逾1.57億元收購，住宅部分收購價由322.5萬至447.3萬元不等，實呎由1.5萬至1.78萬元，而地舖部分收購價則由1700萬至1800萬元。

上述牛頭角一定富大樓一籃子物業的買家為668A Limited，公司董事為領航集團主席高兆霆，高氏過去曾協助萬科（香港）收購舊樓，包括已於去年申請強拍、毗鄰定富街45至47號華發樓、49至51號安賢樓、53至63號定勝樓，估計今次收購之買家，亦以萬科（香港）機會較大。若上述物業全數獲收購，整個地盤約1.03萬方呎，以9倍地積比計，預料可建樓面約9.3萬方呎。

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