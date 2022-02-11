緹山虎年開齋 洋房1.66億沽

新推7號洋房招標

上述6號洋房樓高2層，實用面積2876方呎，連平台118方呎、花園1000方呎及天台941方呎，屬4房3套房間隔，地庫連2個車位，成交價1.66億元，折合實呎57,719元。據成交紀錄冊顯示，該買家選用360日成交期付款，另可提前入住。

此外，緹山亦上載新銷售安排，新推出7號洋房，下周一（2月14日）上午10時至中午12時招標；上述7號洋房，實用面積2846方呎，連平台118方呎、花園1000方呎及天台941方呎。

瀚名新推4伙3房標準戶 周日起招標

嘉里同系位於九龍喇沙利道的單幢現樓新盤瀚名，新近上載新銷售安排，將於周日（2月13日）起，推出4伙分層單位招標，包括15樓A室、15樓B室、18樓B室及19樓A室招標，截標日期為今年4月30日。相關單位均屬實用面積1132方呎、3房連儲物室設計。

瀚名去年3月推出迄今累沽6伙，吸金約2.7億元；其中頂層21樓A室，實用面積1,990方呎，屬4房4套單位，連253方呎平台，並內置樓梯通往1320方呎天台，成交價為8300萬元、實呎41,709元，售價及呎價均為項目新高。

一手市場昨錄5宗成交

政府再度收緊防疫措施，一手新盤交投大受影響；綜合市場消息，新盤市場昨日只錄約5宗成交，除緹山外，華懋、信置（0083）等發展的赤柱大潭紅山半島亦錄得一宗招標成交，為B區松柏徑101號洋房，實用面積2788方呎，連365方呎平台、578方呎天台，4房雙套間隔，成交價9300萬元，實呎33,357元。