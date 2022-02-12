領展競投西九藝術廣場大樓 70萬呎商業零售樓面 新地信置華懋等亦入標

明報記者 甘潔瑩、陳寶恩

繼去年中環海濱商業地王後，九龍區另一矚目臨海商業項目的西九藝術廣場大樓，鄰近去年11月開幕的M+博物館，項目經過逾兩個月的招標期後，昨日截標，據悉項目最少有4間發展商或財團入標競投，包括新地、領展及華懋等分別獨資入標，而信置亦有入標，但未有透露詳情。西九藝術廣場大樓項目，採「建造、營運及移交」模式（BOT）發展，中標發展商獲授予項目為期34年的發展權和營運權，並會負責藝術廣場大樓項目的設計、建造、融資、市場推廣、租賃、管理和維修工作。項目可建樓面約70萬方呎，當中包括辦公室、零售及餐飲等。

去年獨資競投加路連山地 無功而還

領展近年亦先後出擊競投官地，去年5月以獨資入標競投銅鑼灣加路連山道商業地，但無功而還，最終由銅鑼灣大地主希慎（0041）伙華懋財團以近198億元奪標。

委託一太放售赤柱廣場 市值25億

積極尋求物業發展的同時，領展昨日亦公布，旗下赤柱廣場接獲一名非被邀請的買家意向書，表示有意收購上述項目，並將以單一物業形式，邀請市場表達購買意向，委任第一太平戴維斯為意向邀請及出售物業的獨家代理。

據第一太平戴維斯指，赤柱廣場總樓面約18.8萬方呎，現時出租率約95%，每年租金收入約7100萬元，現時市值約25億元，預計回報率約2.8%。據領展去年9月底的估值，物業估值約14.15億元，佔資產總值約0.7%。領展發言人表示，香港是領展的主要業務基地，將繼續積極在本港物色投資機會；而香港的零售資產仍然是集團投資組合的核心，同時擴展在其他商業資產，以及其他市場的業務。

美利樓建築具維多利亞時期色彩

資料顯示，赤柱廣場於1999及2000年落成，由3個部分組成，包括商業或停車場大廈、美利樓、閒情坊；馬坑邨露天停車位；馬坑邨商舖及地庫停車場，而項目車位總數共411個。

赤柱廣場可謂香港著名地標之一，其中最著名的是在1844年興建的美利樓，建築具維多利亞時期色彩，原址設於中環花園道與金鐘道交界，用作駐港英軍軍營，二戰後曾被用作多個政府部門的辦公室，甚具歷史價值，及後更被評為一級歷史建築。港府決定將美利樓整幢完整保留，將建築物的花崗岩分拆成逾3000件，在赤柱現址重建，成為本港旅遊及市民的打卡熱點。