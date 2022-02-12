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南灣道豪宅地爆疫下收9標書

【明報專訊】第五波疫情雖然嚴峻，但供應罕有的港島傳統豪宅地皮，依然吸引多家發展商加入競投。業界預計每方呎樓面地價有機會高達7.5萬元的淺水灣南灣道豪宅官地，昨日截標共收9份標書，為本港爆發新冠疫情後，港島傳統豪宅官地收標數目最多的地皮。

有測量師表示，超級豪宅從設計至落成需時5至6年，加上地皮位於傳統豪宅地段，供應極罕有，認為疫情對發展商出價影響不大。

最高估值逾14億 每呎地價7.5萬

資料顯示，2020年1月本港錄得首宗新冠病毒確診個案後，連同昨天截標地皮，政府先後推出3幅傳統地段的豪宅地，餘下兩幅分別位於山頂文輝道2至8號（雙號），以及文輝道9及11號，兩地分別收到7份及5份標書。

長實新地等獨資競投

據悉，入標南灣道地大多為港資參戰，包括發展地皮毗鄰淺水灣道90號的發展商長實（1113），另新地（0016）、信置（0083）、嘉華（0173）、鷹君（0041）、爪哇（0251）、建灝等亦同樣獨資競投，另英皇（0163）伙資本策略（0497）組財團入標。

中原地產測量師張競達表示，地皮標書數目合乎預期，而入標財團為中大型發展商佔多，超級豪宅由設計至落成需時5至6年，疫情對發展商出價影響不大。值得留意的是，地皮位置靠山，所涉及的地盤平整成本較高，預計落成後每呎可售逾10萬元。

資料顯示，南灣道地皮面積21,173方呎，指定作私人住宅用途，可建樓面19,056方呎。綜合市場人士，項目估值約10.29億至14.3億元，每方呎樓面地價約5.4萬至7.5萬元。

財團7.21億統一西營盤兩舊樓

另一方面，西營盤兩項目昨日強拍，由同一財團以底價投得兩項目，共涉7.21億元，其中位於西營盤水街8、8A、10、10A號及第三街155號舊樓，地盤面積約3000方呎，1956年落成，樓齡約66年。財團以底價3.55億元投得項目，若以重建後面積約2.7萬方呎計算，每方呎樓面地價約1.3萬元。

至於另一個項目則位於毗鄰的第三街第145、147及149號舊樓，地盤面積約3491方呎，1955年落成，樓齡約67年，財團以底價3.66億元統一項目業權，若以重建後樓面3.14萬方呎計算，每方呎樓面地價約達1.16萬元。

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