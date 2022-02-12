CCL失守185點 9個月新低

防疫加辣影響 料下月反映

另外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報186.17點，為40周、即約10個月新低，按周跌0.72%；CCL（中小型單位）報184.12點，同為40周新低，按周跌0.74%；CCL（大型單位）報186.40點，按周跌0.93%。

上述數據主要反映上月5日政府宣布收緊防疫措施後第2周市況。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，上月5日政府宣佈收緊防疫措施後，CCL四大整體指數齊跌，個別指數更見近月新低，稍後公布反映新春前的CCL或跌穿184點水平。

珀麗灣本月首10日10成交超上月

黃良昇又指，政府剛過去周二宣布進一步收緊防疫限制，將於下月上旬公布的CCL才開始反映。措施打擊樓市活動，估計下月樓價向下調整，CCL將下試180點。

疫情持續下，部分業主擴大議價空間，買家入市步伐亦加快。馬灣珀麗灣本月首10日已錄得10宗成交，已超上月全月約8宗水平。不過，當中亦不乏低於估價成交。

逸瓏灣2房額印鬆綁沽 帳賺34%

美聯高級分區營業經理熊建明表示，珀麗灣1座高層B室，實用面積759方呎，3房套連多用途室間隔、連露台望海景，以999萬元獲外區首置客承接，實呎13,162元，較銀行估價低最多4%，惟原業主早於2005年約448.14萬元購入，帳面仍獲利逾550萬元或約1.2倍。

另外，中原資深區域營業經理方翰達表示，大埔白石角逸瓏灣8第3C座低層E室單位，實用面積495方呎，屬2房間隔，望園景，以838萬元易手，實呎16,929元。原業主於2019年1月以約625萬元一手購入，3年額印鬆綁後即轉手，帳面獲利約213萬元或約34%。