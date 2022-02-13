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疫下二手議價增 翰林峰1房蝕65萬沽

【明報專訊】第五波疫情持續嚴峻，後市未見樂觀，部分業主願調高議價空間出售物業，個別更蝕讓沽貨。利嘉閣地產分行經理何詠詩表示，西營盤翰林峰新近錄成交，有關單位為1座中層B室，實用334方呎，屬1房間隔，望開揚景觀，最新以900萬元易手，實呎26,946元。原業主2018年6月以約965.1萬元購入，持貨逾3年，帳面蝕65.1萬元或6.7%。

荃灣中心2房410萬沽 減價18％

另有上車客急覓居所，帶票到荃灣中心睇樓，務求購得心儀物業。美聯物業聯席區域經理鍾家豪表示，有關單位為荃灣中心11座低層F室，屬實用378方呎2房戶，原業主最初開價498萬元，睇樓後隨即向業主洽詢，與業主議價至深夜，業主終被上車客誠意感動，終以409.8萬元購入物業，成交價較最初開價低88萬元或近18%，折合實呎10,841元。原業主在1984年1月以24萬元購入物業，持貨38年，轉手帳面獲利385.8萬元，物業升值約16倍。

原築減價20萬 2房615萬易手

元朗區亦錄減價成交，中原地產副區域營業經理王勤學表示，元朗區私樓本月暫錄逾20宗成交，不少業主擴闊議價空間，帶動交投略為加快。他表示，元朗原築日前錄得虎年首宗成交，單位來自1座中層E室，實用449方呎，屬2房戶享開揚單邊景致，原業主早前以635萬元放售，近期獲上車客垂青，議價後減價20萬元或3%、以615萬元成交，折合實呎13,697元。 原業主2014年10月以390萬元買入，持貨逾7年，帳面獲利225萬元，物業升值約58%。

NAPA洋房招標 成交價3080萬

港府因新冠病毒確診數字上升，而再度收緊一系列社交距離措施，影響新盤推售部署，新盤市場極淡靜，昨日一手市場錄得零星成交，其中1宗來自會德豐旗下屯門掃管笏NAPA。

會德豐表示，以招標形式售出NAPA C23號洋房，實用面積2034方呎，3房連雙套房間隔，附設花園784方呎及天台585方呎，成交價3080萬元，實呎15,143元。

此外，疫情下車位做價也受影響，上水龍豐花園錄車位蝕讓成交。市場消息稱，有關車位位於龍豐花園地庫單號車位，原業主早前以148萬元放售，買賣雙方議價後，減價24萬元或19%後、以120萬元易手。原業主在2019年8月以160萬元購入，原業主持貨逾2年，帳面蝕讓40萬元或25%。

[香港地產]

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