李錦記主席李惠中 5480萬購樂天峯3房

資料顯示，上述單位為樂天峯高層B室，實用面積1280方呎，連車位上月以5480萬元售出，實呎42,813元，買家以李惠中（Lee Wai Chung Charlie）登記，與李錦記醬料集團主席李惠中同名，料為同一人。資料顯示，同層同座向實用面積1281方呎A室，2019年8月以5600萬元由胡文佳連車位購入，當時實呎43,716元，即李惠中購入的單位實呎較2年半前胡文佳所購同層單位呎價低約2%，而今次沽貨之原業主，於2011年以4750萬元購入單位連車位，現帳面獲利730萬元，賺幅15%。

淺水灣道3號4房沽 實呎破5萬

另外市場消息指，南區淺水灣道3號中層B室，實用面積1671方呎，4房1套間隔，早前以8500萬售出，實呎50,868元。原業主2013年以約6550萬購入，持貨逾8年，帳面獲利1950萬元或約三成。不過，隨着疫情爆發，有市區迷你戶大幅減價沽貨。

美聯物業助理區域經理鄭琨表示，筲箕灣ISLAND RESIDENCE中層B室，實用面積238方呎，開放式間隔，原叫價600萬元放售，經議價後最終以約505萬元售出，較最初叫價大減95萬元或近16%，實呎21,218元。原業主於2015年以465.7萬元購入，帳面獲利約39.3萬元，物業升值僅約8.4%。