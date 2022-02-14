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防疫措施加辣 十大屋苑周末11宗增八成

【明報專訊】防疫措施加辣後首周末，十大屋苑成交量不跌反升。中原地產統計，十大屋苑過去周末兩日共錄11宗成交，較前周同期6宗回升83.3%，其中天水圍嘉湖山莊連錄4宗成交，而零成交屋苑則有4個。

嘉湖佔4宗成交最多

中原分行副區域營業董事伍耀祖表示，疫下業主普遍提供約5%議價空間，嘉湖山莊周末兩日連錄4宗成交，已是十大屋苑中最暢旺。最新成交位於嘉湖山莊景湖居14座低層B室，實用面積630方呎，3房1套間隔，以610萬元易手，實呎9683元。原業主2019年1月520萬元買入，持貨3年額印鬆綁後易手，帳面獲利90萬元或17%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期因為疫情因素，令發展商延遲推盤計劃，部分購買力回流二手市場，剛性需求仍存在，市場不乏買家趁機出動尋覓筍盤，疫情下亦有部分業主在做足防禦措施下開放單位予買家睇樓，或以匙盤放售，同時願意擴闊議價空間，市場上成交單位以1000萬元以下上車盤為主，只要單位減價幅度吸引，亦能獲買家承接。

美聯：減價筍盤承接力強

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明則表示，第五波疫情持續，短期市場氣氛難免受影響，但仍有不少準買家趁機會在「疫」市中物色筍盤，減價筍盤承接力強勁，尤其以新界區表現較突出，部分屋苑交投不跌反升，可見樓市需求仍然殷切。

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