新盤周末僅沽12伙 兩年來最淡靜

事實上，在疫情影響下，新盤交投持續淡靜。翻查資料顯示，前周末（2月5、6日），即虎年首個周末，新盤市場錄約15宗成交，對比牛年最後一個周末約23宗（1月29及30日），按周已下跌約35%，而過去周末一手成交量，則較前周末跌兩成。

御海灣II兩日沽3伙

綜合市場資料顯示，過去兩日錄得的12宗新盤買賣中，以新地（0016）屯門御海灣II佔最多，兩日共售出3伙，成交紀錄冊資料顯示，其中實用面積299方呎的1座30樓N室1房戶，以654.04萬元售出，實呎21,875元，同座實用面積367方呎的1房連儲物室26樓C室，則以820.43萬元售出，實呎22,355元。

另外，信置（0083）及會德豐等合作發展的西南九龍長沙灣維港滙II，則錄得1宗成交。有關單位為3A座9樓B室，實用面積490方呎，2房間隔，成交價1335.69萬元，實呎27,259元。

鷹君（0041）大埔白石角朗濤，昨日以招標形式售出1伙，單位為9A座3樓A室，實用面積1224方呎，3房間隔，成交價2137.5萬元，實呎17,463元。