moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷

報章內容

大南街一籃子舊樓 財團逾7000萬收購

【明報專訊】市區舊樓屢獲財團收購，更帶挈業主大幅獲利離場，其中鄰近太子的大南街122及124號，上月獲財團以超過7000萬元購入一籃子舊樓單位，當中有業主持貨不足4年，帳面勁賺1.2倍。

上述大南街122及124號，鄰近以細單位為主的逸新一帶，落成於1962年，樓齡約60年。資料顯示，物業上月有8個住宅單位，每伙分別以882.9萬至890.9萬元售出，以每伙實用面積654方呎計，實呎約1.35萬至1.36萬元，8個單位總成交價7071.2萬元。買家以JUMBO GLOBAL ENTERPRISES LIMITED作登記，為海外註冊公司。

隨着財團進行收購，業主大賺離場。資料顯示，其中大南街122號頂樓單位，以890.9萬元獲收購，實呎1.36萬元，原業主2018年4月以400萬元購入，持貨不足4年，帳面獲利490.9萬元或超過1.2倍。

投資者放售八文樓7伙共涉5228萬

事實上，近期有不少舊樓業主，單位獲財團收購後勁賺，如估計由萬科（香港）收購的牛頭角一定富大樓，一個實用面積215方呎的高層單位，收購價382.2萬元，實呎17,777元，原業主於2004年僅以32萬元入市，持貨約18年，帳面獲利近11倍。

另中原地產分行經理胡鴻表示，市建局早前公布有意將「八文樓」重建成西九龍另一個地標式的綜合發展區，有資深投資者趁勢放售7伙「八文樓」，叫價合共5228萬元，單位實用面積565至850方呎，全數連租約，月租由1.98萬至2.84萬元，現時叫價580萬至880萬元，租金回報約2.9厘至4.6厘。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款