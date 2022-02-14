128 WATERLOO飽覽九龍塘景致

明報記者 容婌維

攝影 劉焌陶

屬單幢住宅的128 WATERLOO，提供110伙，單位實用面積由331至3445方呎，涵蓋1房至5房戶型，主打2房戶，佔64伙或約58%；其次為1房戶，佔19伙或約17%；至於3房或以上單位則共有27伙。項目自2020年底開售至今，累積沽出近40伙，佔項目單位總數約36%。

頂層3445呎5房特色戶樓王

全盤僅1伙

值得留意的是，全盤只設1個5房單位，屬21樓A室「PENTHOUSE 128」，實用面積3445方呎，連1314方呎平台及2135方呎天台，設按摩池，堪稱項目的樓王單位。

至於128 WATERLOO的現樓示範單位，位處17、18樓，涵蓋1房至4房戶，當中18樓H室為連裝修示範單位，擬連室內裝修及家具銷售，實用面積1258方呎，屬4房雙套連儲物房，而同樣開則的單位全盤共15伙。單位設有玄關，右方為傳統梗廚，4房單位的交樓標準設有雙門雪櫃、焗爐、咖啡機及酒櫃等家電，並設雙邊工作枱面；廚房連接儲物房。客飯廳呈長方形，空間感不俗；飯廳放置6人圓形飯桌，其中一面牆身加設層架作展示櫃。客廳外望九龍塘全景及獅子山景觀、外接44方呎露台，配以全玻璃趟門，為室內引入自然光。

主人套房與客廳望同一方向，開則方正，設雙人牀、衣櫃及梳妝枱等家具。主人套房設弧形大窗，外望瑪利諾修院學校及九龍塘一帶低密度住宅、景觀開揚。套廁空間充裕，用上白色雲石牆身，設雙水龍頭，方便男女主人一同使用，惟套廁不設通風窗。

另一套房面積較主人房小，而餘下兩間客房，其中一間放置單人牀、入牆衣櫃及桌子等；另一客房則作書房，但要留意房間內有走廊位，實用空間相對少，設計師在牆身加設鏡面以增加空間感，而房間附設工作平台，可引入自然光線。

設智能家居系統 起居方便

值得留意的是，128 WATERLOO全部單位均設智能家居系統，住戶可透過位於玄關的控制板，控制全屋燈光、冷氣、窗簾等，亦可查看單位室內空氣質素；而4房戶的主人套廁鏡面亦有控制板。除智能系統外，全盤單位設有獨立鮮風系統，在交樓標準的冷氣設多層過濾網，可去除污染物及減少灰塵、塵蟎等致敏原。

住客會所位於2樓，設室外無邊際游泳池、室內兒童遊樂室、桌球室、宴會廳連廚房、健身室及瑜伽室等設施。項目每方呎管理費約5.8元。

■有片睇

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