moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷

報章內容

疫情惡化 淘大均呎5個月挫5%

【明報專訊】新一波疫情惡化，港府的防疫措施加辣，業主加大議價空間以求沽貨，多區均出現劈價二手成交；其中九龍灣老牌屋苑淘大花園，近日罕有地出現二手蝕讓成交，一伙1房戶日前以503萬元易手，原業主2018年8以520萬元購入單位，持貨3年半，估計實蝕37萬元或7%離場。

明報記者 陳寶恩

淘大1房503萬易手 業主料損手7%

利嘉閣高級聯席董事鮑允中表示，淘大花園近日成交量減少，2月至9日止（虎年正月初九），暫時只錄得約3宗二手成交，平均實呎約1.75萬元，雖然比今年1月的1.62萬元高約8%，但仍比去年9月時高位1.84萬元、低約5%。

鮑允中表示，由於新一波的疫情加劇，屋苑業主亦願意擴大議價空間，普遍比叫價減10萬至20萬元。淘大花園最新一宗蝕讓成交來自L座低層8室，實用面積285方呎1房間隔，望樓景，原業主去年10月放盤叫價550萬元，最新以503萬元成交，實呎17649元，即累減47萬元或8.5%；原業主2018年8月以520萬元購入、實呎18246元，持貨約3年半，是次沽貨帳面蝕17萬元或3.3%離場；若計及佣金等買賣開支，估計實蝕約37萬元或7%離場。

珀玥1房業主損手逾40萬離場

半新盤亦錄二手「流血」成交，市場消息稱，沙田大圍珀玥高層F室，實用258方呎，1房間隔，新近以600萬元易手，實呎23256元；原業主2018年7月約616萬元購入，持貨約3年半，帳蝕16萬元或約2.5%。若連同使費計，料原業主實蝕逾40萬元或逾6%離場。

因應第五波疫情大爆發，有個別業主不願意開門予準買家睇樓。香港置業首席分區董事劉浩勤表示，將軍澳天晉3A期2A座中層A室，實用856方呎、3房1套戶，可望海景，原業主叫價1800萬元放盤，近日調低叫價，同時因疫情嚴峻，據悉原本不想開門予準買家睇樓，但近日有外籍買家帶票洽購，終以1638萬元易手、實呎19136元，即減價162萬元或9%售出；惟原業主2014年以1106.4萬元購入，持貨7年，帳面仍賺逾531萬元或48%。

外籍客1638萬購天晉3房

中原區域營業經理袁廣達表示，鰂魚涌康怡花園早前錄得虎年首宗二手成交，為A座中層10室，實用497方呎2房 戶，成交價790萬元、實呎15895元，屬屋苑自去年3月、即近一年來首見低於800萬元二手成交。不過，原業主早於1989年99.5萬元買入，持貨約33年，帳面仍賺690.5萬元或6.9倍；袁續稱，上述單位屬「遺產貨」，議價空間較大。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[二手放大鏡]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款