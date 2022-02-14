疫情惡化 淘大均呎5個月挫5%

明報記者 陳寶恩

淘大1房503萬易手 業主料損手7%

利嘉閣高級聯席董事鮑允中表示，淘大花園近日成交量減少，2月至9日止（虎年正月初九），暫時只錄得約3宗二手成交，平均實呎約1.75萬元，雖然比今年1月的1.62萬元高約8%，但仍比去年9月時高位1.84萬元、低約5%。

鮑允中表示，由於新一波的疫情加劇，屋苑業主亦願意擴大議價空間，普遍比叫價減10萬至20萬元。淘大花園最新一宗蝕讓成交來自L座低層8室，實用面積285方呎1房間隔，望樓景，原業主去年10月放盤叫價550萬元，最新以503萬元成交，實呎17649元，即累減47萬元或8.5%；原業主2018年8月以520萬元購入、實呎18246元，持貨約3年半，是次沽貨帳面蝕17萬元或3.3%離場；若計及佣金等買賣開支，估計實蝕約37萬元或7%離場。

珀玥1房業主損手逾40萬離場

半新盤亦錄二手「流血」成交，市場消息稱，沙田大圍珀玥高層F室，實用258方呎，1房間隔，新近以600萬元易手，實呎23256元；原業主2018年7月約616萬元購入，持貨約3年半，帳蝕16萬元或約2.5%。若連同使費計，料原業主實蝕逾40萬元或逾6%離場。

因應第五波疫情大爆發，有個別業主不願意開門予準買家睇樓。香港置業首席分區董事劉浩勤表示，將軍澳天晉3A期2A座中層A室，實用856方呎、3房1套戶，可望海景，原業主叫價1800萬元放盤，近日調低叫價，同時因疫情嚴峻，據悉原本不想開門予準買家睇樓，但近日有外籍買家帶票洽購，終以1638萬元易手、實呎19136元，即減價162萬元或9%售出；惟原業主2014年以1106.4萬元購入，持貨7年，帳面仍賺逾531萬元或48%。

外籍客1638萬購天晉3房

中原區域營業經理袁廣達表示，鰂魚涌康怡花園早前錄得虎年首宗二手成交，為A座中層10室，實用497方呎2房 戶，成交價790萬元、實呎15895元，屬屋苑自去年3月、即近一年來首見低於800萬元二手成交。不過，原業主早於1989年99.5萬元買入，持貨約33年，帳面仍賺690.5萬元或6.9倍；袁續稱，上述單位屬「遺產貨」，議價空間較大。

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