moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷

報章內容

疫下業主急移民 康山3年首見紅 2房3年額印鬆綁帳面賺2% 連使費倒蝕25萬

【明報專訊】第五波疫情持續升溫，確診數字連日創新高，樓市氣氛轉淡下，二手市場錄得蝕讓或低價成交，其中屢誕「居屋王」的鰂魚涌康山花園，剛錄近3年來首宗連使費蝕讓個案，新近有業主因移民關係，將持有的2房單位寧蝕使費以830萬元已補價沽出。此外，馬鞍山半新盤雲海，有業主則將2房單位以908萬元易手，持貨4年帳面蝕24萬元離場。

明報記者 容婌維

爆疫後資助房屋樓價持續強勁升勢，惟近月疫情嚴峻，加上個別業主趕移民，令老牌居屋屋苑亦錄近年罕見蝕讓。利嘉閣地產聯席董事陳家豪表示 ，康山花園5座高層A室，實用面積484方呎，2房間隔，以830萬元已補價成交、實呎17,148元，成交價屬市價水平。原業主2019年約816萬元於自由市場購入，據悉因需移民，持貨僅約3年，額印鬆綁後即轉手，帳面獲利約14萬元或約2%。

不過，若連同使費計，原業主料需實蝕約25萬元或約3%離場。陳透露康山花園最少有3年未曾錄得帳面蝕讓或連使費蝕讓個案，惟上述成交價仍媲美毗鄰私人屋苑康怡花園的2房做價水平。

雲海2房守900萬 4年帳蝕24萬

近月市場接連錄得半新盤蝕讓，馬鞍山雲海亦錄得帳面蝕讓成交。中原地產副分區營業經理陳鴻霆表示，雲海新錄香海臺2座中層E室易手，屬實用483方呎2房戶，成交價908萬元、實呎18,799元；原業主於2018年以932.3萬元一手購入單位，持貨4年，是次沽出單位帳面蝕約24.3萬元或約2.6%。據悉，原業主購入單位時有約3%現金回贈優惠，若連同是次成交所涉及的雜項使費，料原業主近乎平手離場。事實上，雲海不時錄得蝕讓個案，代理數據顯示，屋苑近10宗成交有5宗均帳面蝕讓離場，蝕幅由1%至12%不等。

寶城大廈4房56年升361倍

不過，疫市下將軍澳卻有屋苑錄得二手破頂。香港置業首席分區董事劉浩勤稱，將軍澳蔚藍灣畔6座頂層一個2房單位，實用面積488方呎、連天台355方呎以980萬元成交，實呎20,082元，創屋苑2房成交價新高。原業主2014年11月685萬元購入，持貨逾7年帳面獲利295萬元或約43%。

另外，市場新近錄得名人入市個案，西半山寶城大廈新錄B座低層B2室，實用面積2410方呎，4房雙套間隔，以5800萬元易手，實呎24,066元。資料顯示，買家為「釘王」桂洪集團家族成員、90後的凌俊仁，以首置名義入市，意味不須付辣稅。原業主1966年16萬元購入，持貨約56年，現帳面獲利5784萬元或361倍。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款