疫下業主急移民 康山3年首見紅 2房3年額印鬆綁帳面賺2% 連使費倒蝕25萬

明報記者 容婌維

爆疫後資助房屋樓價持續強勁升勢，惟近月疫情嚴峻，加上個別業主趕移民，令老牌居屋屋苑亦錄近年罕見蝕讓。利嘉閣地產聯席董事陳家豪表示 ，康山花園5座高層A室，實用面積484方呎，2房間隔，以830萬元已補價成交、實呎17,148元，成交價屬市價水平。原業主2019年約816萬元於自由市場購入，據悉因需移民，持貨僅約3年，額印鬆綁後即轉手，帳面獲利約14萬元或約2%。

不過，若連同使費計，原業主料需實蝕約25萬元或約3%離場。陳透露康山花園最少有3年未曾錄得帳面蝕讓或連使費蝕讓個案，惟上述成交價仍媲美毗鄰私人屋苑康怡花園的2房做價水平。

雲海2房守900萬 4年帳蝕24萬

近月市場接連錄得半新盤蝕讓，馬鞍山雲海亦錄得帳面蝕讓成交。中原地產副分區營業經理陳鴻霆表示，雲海新錄香海臺2座中層E室易手，屬實用483方呎2房戶，成交價908萬元、實呎18,799元；原業主於2018年以932.3萬元一手購入單位，持貨4年，是次沽出單位帳面蝕約24.3萬元或約2.6%。據悉，原業主購入單位時有約3%現金回贈優惠，若連同是次成交所涉及的雜項使費，料原業主近乎平手離場。事實上，雲海不時錄得蝕讓個案，代理數據顯示，屋苑近10宗成交有5宗均帳面蝕讓離場，蝕幅由1%至12%不等。

寶城大廈4房56年升361倍

不過，疫市下將軍澳卻有屋苑錄得二手破頂。香港置業首席分區董事劉浩勤稱，將軍澳蔚藍灣畔6座頂層一個2房單位，實用面積488方呎、連天台355方呎以980萬元成交，實呎20,082元，創屋苑2房成交價新高。原業主2014年11月685萬元購入，持貨逾7年帳面獲利295萬元或約43%。

另外，市場新近錄得名人入市個案，西半山寶城大廈新錄B座低層B2室，實用面積2410方呎，4房雙套間隔，以5800萬元易手，實呎24,066元。資料顯示，買家為「釘王」桂洪集團家族成員、90後的凌俊仁，以首置名義入市，意味不須付辣稅。原業主1966年16萬元購入，持貨約56年，現帳面獲利5784萬元或361倍。

[香港地產]