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凱滙連沽3特色戶 緹山1.8億再沽洋房

【明報專訊】疫情嚴峻下，個別已屆現樓的市區新盤，仍透過招標售出單位，其中信置（0083）牽頭的觀塘凱滙，昨連沽3伙特色戶、套現逾4595萬元；嘉里（0683）旗下九龍半山龍駒道緹山，以逾1.81億元售出1幢洋房。上述4宗一手成交共吸金逾2.27億元。

新盤市場昨日亦不乏大額成交個案，當中緹山最新售出7號洋房，成交價接近1.82億元，實用2846方呎、另連平台、花園及天台等，實呎逾6.38萬元。據成交紀錄冊顯示，買家選用270日成交期付款及可提前入住，另可獲4.25%稅項津貼。

緹山5日連錄兩宗洋房成交

緹山於本月10日（即正月初十），以1.66億元售出其中6號洋房，意味5日來連錄兩宗洋房成交。緹山自2019年初推出至今已累售33伙，佔全盤單位總數45伙逾七成，套現53.5億元，目前尚餘1幢別墅、2伙特色戶、9伙標準分層戶待售。

至於凱滙售出的3伙特色戶，包括5座50樓N室，實用758方呎3房連617方呎天台，成交價1896.9萬元、實呎2.5萬元。另兩伙2房特色戶，分別為1座50樓K室、2座55樓K室，實用574及550方呎、各連天台308及428方呎，成交價分別為1368.6萬及1329.6萬元，實呎2.38萬元及逾2.41萬元。3伙共套現4595.1萬元。

逸瓏灣8重推撻訂貨 貴3年前12%

信置同系已屆現樓的大埔白石角逸瓏灣8，新近錄得一宗撻訂，發展商將單位以發價單形式重推。有關單位為3C座9樓F室，實用595方呎，2房連儲物室，2019年3月透過招標以927萬元售出，當時實呎1.55萬元，買家今年1月撻訂，料遭沒收15%訂金涉約139萬元。逸瓏灣8最新推出10號價單，單位價單定價1281.5萬元，最高折扣率19%，折實價約1038萬元，折實實呎17,446元，比3年前原售價927萬元高12%，周五推售。

另外，新地（0016）位於屯門的御海灣II亦上載銷售安排，周六展開新一輪銷售，共推10個單位。

[香港地產]

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