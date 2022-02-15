宏安鴨脷洲舊樓 申強拍估值近億

上述項目為新市街37、39號南德大樓，資料顯示，物業現為一幢6層高唐樓，包括兩個地舖及15個住宅單位，申請人隆滿有限公司，目前已持有約94.7%業權，項目佔地1594方呎，估值9458萬元。

資料顯示，隆滿有限公司董事李名揚，過去曾替宏安旗下多個項目進行收購，市場指上述南德大樓同由宏安進行收購工作。資料顯示，宏安地產或相關人士去年已斥8834.4萬元購入項目14個住宅單位，並以共7000萬元購入兩舖，合共逾1.58億元，而宏安地產或相關人士亦有收購毗鄰鴨脷洲大街17至23號、平瀾街5B至9號舊樓，若合併發展，項目總佔地約7000方呎，若以地積比率9倍作發展，可建樓面約6.3萬方呎。

財團購玫瑰苑 價高兩年前三成

另資料顯示，九龍又一村玫瑰苑一個實用812方呎的1樓34A室，連車位獲財團以2900萬元收購，實呎35,758元，而同層實用769方呎的34B室，連車位於2019年10月由財團以約2153萬元收購，實呎27,997元。

換言之，項目最新收購價較兩年多前高出約28%。有關項目已於2020年申請強拍，估值約9.95億元，當時有傳項目由新世界（0017）收購。

此外，鄰近太子的大南街120至130A號一列舊樓，最新再錄35個買賣登記，包括5個舖位及30個住宅單位，每個舖位成交價2500萬元，而單位成交價則由277.5萬至1094.5萬元，合共逾3.2億元，買家以JUMBO GLOBAL ENTERPRISES LIMITED登記，為海外註冊公司。若連同早前已登記的成交，該列舊樓已錄得43宗成交，總額近4億元。

[香港地產]