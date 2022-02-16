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上半月將軍澳61宗二手 跌近四成

【明報專訊】第五波疫情持續打擊成交市况，平均每月錄得150至200宗二手成交的將軍澳區，2月上半個月僅錄約61宗成交（連同居屋成交），較上月同期約97宗大減約37%。區內代理指，近日業主議價空間擴大，全區約15%業主有意減價沽售手持單位，當中清水灣半島新近錄得4房戶減價100萬元後、以1250萬元成交，較市價低約5%。

清水灣半島4房單位 1250萬易手 低市價半成

美聯區域營業董事劉卓豪表示，清水灣半島2座低層D室，實用面積1033方呎，屬4房1套連工人套間隔，原業主去年8月起叫價1350萬元放盤，及後多次調整叫價、累減100萬元或逾7%後，以1250萬元成交、實呎12,101元，較市價低約5%；惟原業主早於2004年7月以375萬元購入，持貨逾17年，現帳面獲利約875萬元，單位期內升值2.3倍。

另同區毗鄰坑口站的新寶城，本月錄得約3宗成交，平均實呎1.79萬元。中原高級分區營業董事柯勇表示，新寶城1座中層G室，屬實用面積377方呎兩房間隔、望山景，以718萬元易手、實呎19,045元；原業主早於1998年7月以218萬元購入，持貨近24年，現轉手帳面獲利500萬元，單位期內升值近2.3倍。

逸瓏灣8兩房額印鬆綁呎售1.78萬

部分半新盤屋苑，交投亦見不俗；由信置（0083）發展的大埔白石角逸瓏灣8，部署重推個別之前撻訂的餘貨之際，二手市場接連錄得成交。

中原分行經理徐家倫表示，逸瓏灣8自從上月起陸續額印稅SSD鬆綁，屋苑踏入2月至今暫錄約5宗二手成交，包括2座中層J室，實用面積563方呎，屬2房連儲物房間隔，以999.8萬元易手，實呎17,758元；原業主2019年初以約797萬元一手購入單位，持貨滿3年、額印稅SSD鬆綁即轉手，帳面獲利約202.8萬元離場，單位升值約25.4%。

康樂園洋房4128萬沽 料業主平手離場

另外，市場再有業主需要套現而寧願平手離場；中原分區經理張健業表示，大埔康樂園新錄2月首宗二手成交，屬第14街單號屋，實用面積2520方呎，業主原叫價4588萬元，議價後累減460萬元或約10%，以4128萬元易手、實呎16,381元。

上述單位原業主於2012年以3918萬元買入，持貨約10年，帳面獲利約210萬元離場或約5.4%，但若連佣金和稅項等雜項使費，料原業主是次沽售單位，屬近平手離場。

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