moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷

報章內容

疫情大爆發 代理料首季樓價跌3%至5%

【明報專訊】近期疫情大爆發，樓市氣氛大受打擊，四大代理行預期，今年首季樓價料會下跌3%至5%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期二手成交價比上月正常市價低3%至5%，個別二手買家更還價逾一成；他續稱，個別業主要求代理及睇樓客檢測新冠病毒，有陰性結果才開門讓客人睇樓，而中原已為前線代理搜購檢測包，望有助銷售順利。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，今年1月樓價回落約1.8%，料首季整體樓價跌約3%，期望3、4月疫情受控，購買力爆發，可帶動樓價向上。

個別業主要求睇樓客檢測

香港置業營運總監及九龍區董事馬泰陽預期，今年樓市將呈「先抑後揚」格局，今年至今樓價已回落約1.5%，料首季將累跌5%，惟預期疫情穩定後，全年樓價將整體回升3%至5%。

料今年樓市「先抑後揚」

馬泰陽表示，近期二手市場屢現平價成交，當中不少是低層戶，或是遍遠地區較低質素單位；而樓價較穩健的是鐵路沿線屋苑，因為抗跌力較大。豪宅方面，馬續稱，近期有實力買家物色「筍盤」，新盤每日都有大額成交，市况比中小型單位更旺，因不少投資者仍睇好後市，料通關後將大幅升值。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，首季樓價或跌3%至5%，若疫情受控，樓市小陽春或於次季出現，樓價追回首季跌幅；如年中起可以順利通關，全年樓價有望升8%至10%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款