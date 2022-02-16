疫情大爆發 代理料首季樓價跌3%至5%

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期二手成交價比上月正常市價低3%至5%，個別二手買家更還價逾一成；他續稱，個別業主要求代理及睇樓客檢測新冠病毒，有陰性結果才開門讓客人睇樓，而中原已為前線代理搜購檢測包，望有助銷售順利。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，今年1月樓價回落約1.8%，料首季整體樓價跌約3%，期望3、4月疫情受控，購買力爆發，可帶動樓價向上。

個別業主要求睇樓客檢測

香港置業營運總監及九龍區董事馬泰陽預期，今年樓市將呈「先抑後揚」格局，今年至今樓價已回落約1.5%，料首季將累跌5%，惟預期疫情穩定後，全年樓價將整體回升3%至5%。

料今年樓市「先抑後揚」

馬泰陽表示，近期二手市場屢現平價成交，當中不少是低層戶，或是遍遠地區較低質素單位；而樓價較穩健的是鐵路沿線屋苑，因為抗跌力較大。豪宅方面，馬續稱，近期有實力買家物色「筍盤」，新盤每日都有大額成交，市况比中小型單位更旺，因不少投資者仍睇好後市，料通關後將大幅升值。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，首季樓價或跌3%至5%，若疫情受控，樓市小陽春或於次季出現，樓價追回首季跌幅；如年中起可以順利通關，全年樓價有望升8%至10%。