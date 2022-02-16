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薄扶林道翠林苑全幢3億獲收購

【明報專訊】港島地皮供應罕有，傳統豪宅區舊樓獲財團收購；資料顯示，港島薄扶林道90號翠林苑，上月獲財團以3億元收購。資料顯示，翠林苑樓齡約39年，共提供8個單位及12個車位，單位實用全為1313方呎，住宅單位收購價介乎3600萬至3710萬元、實呎2.74萬至2.83萬元，車位價格約190萬至225萬元。

資料顯示，買家以多家不同公司作收購，包括新御有限公司、訊萬有限公司、保拓有限公司等，董事同為李世章。

另據悉，項目佔地6633方呎，若新買家成功申請補地價，有機會可以5倍地積比發展成住宅項目，可建樓面增至33,165方呎。

赤柱新街商住樓1.8億易手

另市場消息稱，赤柱赤柱新街3及5號全幢商住樓，最新以1.8億元易手，地舖面積約1626方呎，樓上5層則為住宅單位，全幢總樓面共約5437方呎；地鋪租客為屈臣氏，月租約17萬元，連同住宅約10萬元月租，回報接近2厘。

此外，工廈劏場獲投資者大手入市。資料顯示，觀塘開源道63號褔昌大廈12樓，原由理想集團於2011年以2622萬元購入，後分間成71個工作間，其中50個工作間、總面積約7700方呎，上月獲新買家以5000萬元購入，折合呎價約6500元。

屯門地舖叫2880萬 料2.7厘回報

中原（工商舖）商舖部市務經理陳家澧表示，屯門青海圍8號屯景大廈地下C號舖，面積約900方呎，現時以約2880萬元放售，租客經營連鎖鍋貼店，已租用該舖超過10年，現時月租約6.5萬元，新買家料享租金回報率約2.7厘。

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