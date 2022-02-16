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會所洋溢英倫典雅風格

【明報專訊】尚．珒溋住客會所採「雙子式」設計， 分別設於項目第1座及第2座，室內連戶外園林面積合共約3.6萬方呎，提供多項康娛設施，以滿足住戶需要；其中位於第1座的「Club RiverBank」，營造英倫風格的住客會所。

茗茶室享英式閒情逸致

英式庭園舉世知名，而尚．珒溋會所的地下就設有閒逸英倫雅座，可讓住客休憩、賞景之用；旁邊設有桌球天地，設一張英式桌球枱供住戶玩樂。戶外設有45米泳池，予住戶暢泳。步上1樓，延續復古的維多利亞時代風格，幾乎每一處都可成為打卡景點。

另外，瑰麗茗茶室以翠綠、純白兩色為主調，放置小圓桌及梳化，適合住戶享用「Afternoon Tea」，與親友共享閒情一刻。同層亦設有智趣橋牌室，設有一部精美手動足球機。至於英式宴會廳更是以英國城市命名，包括The Windsor（溫莎）、The Cambridge（劍橋）及The Oxford（牛津）。住客可以分別租用3間宴會廳，或打通成一個大型宴會廳，舉行較大型派對或酒席。

「瑜樂空間」提供多項瑜伽體驗

會所2樓設有健身室，空間廣闊，提供多部新式健身器材，方便住戶閒時做運動。同層亦設有近年受香港人喜愛的瑜伽活動室，命名為「瑜樂空間」，除設有基本的瑜伽墊及瑜伽磚外，房內亦設有空中瑜伽（Aerial Yoga）的懸掛布，是新興瑜伽運動之一。

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