會德豐九龍貨倉申重建1782伙 規劃署不反對

較11年前獲批784伙增逾倍

資料顯示，九龍倉位於啟興道1至5號，對面即為啟德跑道區，會德豐早在2011年已獲准重建784伙，惟多年來未能與政府完成補地價，而會德豐亦曾就項目向屋宇署申請重建商廈，涉約59萬方呎。去年8月，會德豐再向城規會提交新發展方案，擬以地積比率5倍作發展，擬建7座住宅大廈，提供1782伙，單位伙數較10年前獲批方案大增998伙或1.3倍，單位面積由原先的1049方呎，縮減約56%至465方呎，總樓面約82.9萬方呎。

另由大鴻輝興業持有的油麻地西貢街彩鴻酒店，去年底連同毗鄰數幢唐樓，申請重建一幢28層高商住大樓，提供230伙、平均面積約320方呎的住宅單位，總樓面約7.65萬方呎。據規劃署文件顯示，該署亦不反對有關改劃申請，料申請明日獲城規會通過。

宏安再申強拍鴨脷洲舊樓涉逾2億

此外，近年主力併購舊樓的宏安地產（1243），就鴨脷洲大街17至19號海德樓、以及鴨脷洲大街21及23號、平瀾街5B號花洲大樓向土地審裁處申請拍強拍，宏安分別持有兩個物業94.12%及83.33%，項目估值分別8683萬及逾1.19億元。宏安日前就毗鄰新市街37及39號南德大樓遞交強拍申請，預計3個地盤將合併發展，合併後項目地盤共約7000方呎，重建後樓面料約6.3萬方呎。

[香港地產]