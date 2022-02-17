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鄧成波家族7.6億沽宏開中心全幢

【明報專訊】鄧成波家族繼續沽售物業，市場消息表示，由鄧氏家族持有的觀塘駿業街58號活化工廈宏開中心，以約7.6億元易手，以樓面約9.75萬方呎計，呎價約7789元。據悉，買家為電訊數碼（6033）或相關人士。資料顯示，鄧氏家族2011年以約3億元購入物業，持貨約11年，帳面獲利約4.6億元或1.5倍。

128 WATERLOO 1612萬沽兩房戶

另外，新盤方面，萊蒙國際（3688）與俊和合作發展、位於窩打老道的128 WATERLOO，最新售出7樓D室，實用面積527方呎，2房連儲物室間隔，成交價1611.8萬元，實呎約30,584元，望瑪利諾修院學校及獅子山景色。發展商補充，現時該坐向單位的相同戶型僅餘2伙，料有一定加價空間。項目一伙低層戶亦趁機提價，位於3樓D室，實用面積527方呎、2房連儲物室戶，2020年定價1612萬，實呎30,588元，最高折扣15%，折實1370.2萬、折合實呎2.6萬元。單位最新加至1660.4萬，實呎31,507元，最高折扣9.5%，折實價1502.662萬元，折合實呎28,514元，加價約9.7%。

個別新盤餘貨繼續招標開售。億京已屆現樓的大埔白石角海日灣II，最新以1188.4萬元售出5座20樓F室，實用585方呎、2房連儲物房間隔、連541方呎天台，實呎20,315元。踏入虎年，海日灣II暫錄2宗成交，總值約2400萬元。

[香港地產]

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