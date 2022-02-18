公司客付5530萬辣稅入市瑧譽

資料顯示，買家以領誠投資有限公司（CITY HEIGHTS INVESTMENT LIMITED）作登記，須付樓價30%雙倍印花稅及買家印花稅，共涉5530萬元，是次入市共涉資2.39億元。洋房樓高3層，設5套房，連312方呎平台、916方呎花園及1168方呎天台，天台設私人泳池。

發展商續以招標形式推售特色戶。信置（0083）已屆現樓的大埔白石角逸瓏灣8，安排下周一起招標開售6伙，招標期至6月底；上述6伙包括1座地下A室、1樓A室、2樓A室；以及2座2樓A室、19樓A室、2樓B室，屬4房套房及4房雙套間隔，實用面積介乎932至1740方呎。另新地（0016）已屆現樓的元朗錦田PARK YOHO Venezia，推出2伙特色戶，下周一招標。單位為2A座18樓B室，實用1045方呎連60方呎平台、628方呎天台；以及5A座2樓A室，實用893方呎連180方呎平台，兩伙均屬3房戶。

OMA OMA連錄兩宗撻大訂

個別新盤買家撻大訂離場。永泰地產（0369）屯門掃管笏OMA OMA新錄兩宗撻大訂，料發展商沒收訂金總額涉逾147萬元。包括2019年7月以545.2萬元售出的第2B座19樓F室，屬實用351方呎1房戶，新近取消交易撻大訂，料遭沒收20%訂金涉約109萬元。另去年1月以766.1萬元售出的第2B座19樓H室，實用493方呎2房戶，料遭沒收5%訂金涉約38.3萬元。