寶盈未補價3房726萬沽 低半年前高位約4%

美聯高級分區營業經理黃麗貞表示，寶盈花園1座高層K室，實用590方呎，3房間隔，享開揚山景，獲外區「白居二」客以726萬元未補價承接，實呎12,305元。原業主2005年12月約162.8萬元未補價購入，帳面大幅獲利563.2萬元或近3.5倍。

康怡3房千萬易手 低估價7.5%

港島指標屋苑鰂魚涌太古城本月平均呎價見近一年低位，鄰近康怡花園本月二手交投亦疏落，本月至今僅錄約4宗成交，平均實呎1.61萬元，當中亦不乏低估價成交。中原地產首席分區經理楊文傑表示，康怡花園P座中低層12室，實用616方呎，3房間隔，望樓景，以1000萬元易手，實呎16,233元，較市價低約一成。原業主1998年1月520萬元買入，帳面獲利480萬元或92%。參考恒生及中銀兩家銀行網上估價，上述單位估值介乎1073萬至1082萬元，即是次成交價低銀行估價最多7.5％。

青衣灝景灣有高層海景優質戶以895萬元成交，跌穿900萬元水平，屬同類海景戶近10個月首見。利嘉閣地產助理分區市務董事彭錦添表示，灝景灣10座高層B室，實用499方呎，2房間隔、望開揚海景，並附簇新裝修，以895萬元成交，實呎17,936元，較市價低約5％。原業主2009年313.8萬元購入，持貨約13年，帳面獲利581.2萬元或約1.9倍。