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愛海頌2房月租1.7萬 低市價5%

【明報專訊】去年底深水埗一帶有多個新盤入伙，為市場提供不少入伙租盤供應。在多個入伙盤中，以長實（1113）與市建局合作的深水埗愛海頌規模最大，共提供876伙。區內代理表示，該屋苑一度錄得高達約200個單位放租，租盤近月陸續消化至約60個，以2房戶型為主，對2房戶租金仍有一定壓力。近日有2房以月租1.7萬元租出，較市價低約5％。

屋苑一度高達200個放租盤

香港置業市務經理（銷售）劉顯表示，入伙盤租務活躍，愛海頌本月暫錄得17宗租賃成交，包括2座中層E室，實用499方呎的2房戶。該單位業主以約2.1萬元放租約2個月後吸引外區客洽詢，雙方議價後減價4000元或約19%，以1.7萬元租出、實用呎租約34.1元，較市價低約5%。劉續稱，業主開價較市價高，因見租客背景良好，願意大幅下調租金。業主2019年11月以約863.1萬元購入，租金回報約2.4厘。

韓國公司客2.55萬租逸濤灣2房戶

疫下仍有公司租客承租住宅物業，其中西灣河逸濤灣租盤一向受日韓公司客追捧，美聯物業高級區域經理佘錦驊表示，逸濤灣第1座春瑤軒中層B室，實用563方呎、2房間隔，新近獲韓國公司租客以月租2.55萬元承租，實用呎租約45.3元。業主2019年6月以約1200萬元購入，租金回報2.55厘。

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