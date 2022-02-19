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新世界或相關人士1.85億購元朗地

【明報專訊】「北部都會區」概念下，新界西北地區的地皮，屢獲大型財團收購，其中在元朗一帶有多個項目的新世界（0017）或相關人士，最新便以逾1.85億元購入區內近10萬方呎地皮。

資料顯示，元朗公園以南鄰近翹翠峰的一籃子地皮，上月以逾1.85億元易手，買家以晉粵有限公司（JET EMPIRE LIMITED）作登記，公司董事包括新世界執行董事薛南海等。資料又顯示，相關地皮佔地約9.7萬方呎，呎價約1900元水平。

保心安逾億購保濟工業大廈兩層

此外，「躍動港島南」亦令黃竹坑一帶大變天，吸引老牌公司入市。資料顯示，已有超過百年歷史、以出售保心安油及保心安膏為主的「保心安藥廠」，上月以近1.22億元購入黃竹坑道28號保濟工業大廈5樓及11樓兩層物業，呎價約8820元。原業主1985至1998年間共以約484萬元入市，帳面勁賺約1.17億元或24倍。

保心安藥廠目前至少購入該廈6層樓面，對上一次入市於2013年以5500萬元購入14樓全層。

怡和街舖爆疫下6680萬易手

另外，雖然第五波疫情持續嚴峻，但仍有投資者睇好後市購入核心區地舖。資料顯示，銅鑼灣怡和街1號香港大廈地下A3號舖連入則閣樓，原業主早前以7800萬元放售，幾經議價後，最近以6680萬元購入，較最初叫價低1120萬元或14%，以商舖面積約350方呎計，呎價約19萬元。原業主1983年2月以338萬元購入，持貨39年，帳面大賺6342萬元或約19倍。

另中原（工商舖）高級資深分區營業董事鍾浩文表示，有資深投資者放售荃灣有線電視大樓30樓一籃子單位，涉及總面積約2.26萬方呎，以市值約1.7億元計，呎價約7493元，大部分單位連租約出售，租期最長至2024年初。

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