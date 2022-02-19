CCL跌至43周新低 按周挫0.78%

此外，CCL（中小型單位）報182.66點，同為43周新低，按周跌0.79%；豪宅方面，CCL（大型單位）報185.06點，為9周新低，按周跌0.72%。另四大分區即新界東、新界西、九龍和港島的樓價亦齊跌，按周跌幅0.3%至1.28%不等。

太古城本月再錄不足千萬成交

二手成交方面，港島東指標屋苑太古城再錄低於千萬元成交，令本月低於千萬元成交增至7宗，佔本月迄今13宗約54％，屋苑平均實呎約17,229元。中原資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城海星閣中高層D室易手，實用503方呎，2房間隔、望內園景，原業主去年11月起叫價1080萬元放盤，最終累減130萬元或12%後，以950萬元沽出、實呎18,887元，惟原業主早於1987年61.75萬元買入，持貨約35年，帳面仍大幅獲利888.25萬元或逾14倍。

美聯區域營業董事劉卓豪稱，將軍澳維景灣畔第10座低層F室，屬實用498方呎2房間隔，新近以733萬元易手、實呎14,719元。

維景灣畔凶宅同層2房733萬沽

劉續稱，因單位屬凶宅同層戶，成交價較同類正常戶市價低約13％；原業主2012年約460萬元購入，持貨約10年，帳面獲利273萬元或約59％。

疫情持續嚴峻下，利嘉閣研究部主管陳海潮表示，雖然疫情升級窒礙不少二手睇樓及買賣活動，市場氣氛傾向觀望，令睇樓量仍下調，但由於個別業主願意擴大減價幅度，吸引部分較積極的用家出手執平貨，本周末主要屋苑預約睇樓量未有再進一步大幅急挫。據利嘉閣研究部估算，全港50個指標屋苑共錄945組客戶，今明兩天預約睇樓按周跌1.6%。