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藍灣3房售轉租 呎租34元3年新低

【明報專訊】疫下租金持續下挫，小西灣藍灣半島本月暫錄5宗租務成交，平均實用呎租36.6元、按月回落約3%，當中不乏低市價租務成交。該屋苑新近3房單位以月租2萬元租出，實用呎租僅33.5元見近3年新低。

世紀21Q動力營業董事招潔冰表示，藍灣半島3座中低層D室，實用面積約597方呎，屬3房連套房間隔，以月租2萬元租出，實用呎租約33.5元，為屋苑近3年呎租新低。業主2017年858萬元購入，租金回報2.8厘。業主本打算出售單位，但見市况轉差後決定轉售為租，原叫租2.35萬元，及後累減3500元或約15%租出；而屋苑本月亦有數個單位業主封盤轉租。

天水圍栢慧豪園錄得近半年來首宗特色戶租賃成交。

栢慧2房連天台月租1.3萬

美聯高級營業經理蘇哲熙表示，栢慧豪園3座頂層一個2房連天台特色戶，實用面積498方呎、連381方呎天台，以月租1.3萬元租出、實用呎租約26.1元，較市價低約7％。業主2019年8月約600萬元購入，租金回報約2.6厘。

元朗譽88新錄本月首宗租賃成交，美聯助理區域經理張國成表示，屋苑第2座低層C室，實用面積456方呎，2房間隔，以1.15萬元租出、實用呎租約25.5元，較市價月租約1.3萬元低約一成。業主2013年約3月以約409萬元一手購入，租金回約3.4厘。

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