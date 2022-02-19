moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷

報章內容

逸瓏灣8撻訂戶重售 成交價1063萬貴3年前15%

【明報專訊】疫情嚴峻，但個別早前撻訂的新盤單位，卻以更高價錢重新售出。信置（0083）大埔白石角逸瓏灣8，昨透過發價單形式，以1063.64萬元售出3C座9樓F室，屬實用595方呎2房連儲物室間隔、實呎1.78萬元；單位原於2019年初透過招標以927萬元售出、當時實呎1.55萬元，但買家上月撻大訂，料失15%訂金涉約139萬元。換言之，新成交價較3年前賣貴15%，亦為項目今年首宗一手成交。

海日灣1479萬售COURT C 3房戶

同區白石角、億京旗下海日灣，最新以1479.1萬元，售出COURT C 第1座1樓實用1046方呎D室，3房連儲物房設計、實呎1.41萬元。海日灣及同系海日灣II，虎年迄今共售4伙、套現約4800萬元。至於內房恒大（3333）旗下屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣，昨日亦售出2期3A座地下 E 室，實用288方呎，1房間隔、連約119呎花園，透過招標以517.9萬元售出、實呎1.79萬元。

市區新盤方面，昨日不乏高價成交。嘉里（0683）和信置合作的黃竹坑港島南岸揚海，新近售出2A座37樓B室，屬實用842方呎3房連儲物室間隔，成交價3244.72萬元、實呎3.85萬元；而踏入虎年，揚海暫累售2伙、套現約5328萬元。

HENLEY III 3房2543萬沽創新高

恒地（0012）旗下啟德THE HENLEY III，新售出3B座38樓A室，實用778方呎3房連套房戶，成交價高見2543.24萬元、實呎3.26萬元，成交價創今期項目去年9月開售以來的新高。

另恒地與市建局合作、1月開展銷售的長沙灣映築，設有「樓換樓計劃」出售部分，涉5樓、6樓A室兩伙、同屬實用769方呎3房戶，只限售予被市建局收購的青山道217至235號、元州街300至308A號重建項目，並簽訂「樓換樓計劃」承諾書的合資格者；有關人士可以每實呎10,857元特惠價購買，即單位折實價834.9萬元，當中6樓A室昨日售出。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款