逸瓏灣8撻訂戶重售 成交價1063萬貴3年前15%

海日灣1479萬售COURT C 3房戶

同區白石角、億京旗下海日灣，最新以1479.1萬元，售出COURT C 第1座1樓實用1046方呎D室，3房連儲物房設計、實呎1.41萬元。海日灣及同系海日灣II，虎年迄今共售4伙、套現約4800萬元。至於內房恒大（3333）旗下屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣，昨日亦售出2期3A座地下 E 室，實用288方呎，1房間隔、連約119呎花園，透過招標以517.9萬元售出、實呎1.79萬元。

市區新盤方面，昨日不乏高價成交。嘉里（0683）和信置合作的黃竹坑港島南岸揚海，新近售出2A座37樓B室，屬實用842方呎3房連儲物室間隔，成交價3244.72萬元、實呎3.85萬元；而踏入虎年，揚海暫累售2伙、套現約5328萬元。

HENLEY III 3房2543萬沽創新高

恒地（0012）旗下啟德THE HENLEY III，新售出3B座38樓A室，實用778方呎3房連套房戶，成交價高見2543.24萬元、實呎3.26萬元，成交價創今期項目去年9月開售以來的新高。

另恒地與市建局合作、1月開展銷售的長沙灣映築，設有「樓換樓計劃」出售部分，涉5樓、6樓A室兩伙、同屬實用769方呎3房戶，只限售予被市建局收購的青山道217至235號、元州街300至308A號重建項目，並簽訂「樓換樓計劃」承諾書的合資格者；有關人士可以每實呎10,857元特惠價購買，即單位折實價834.9萬元，當中6樓A室昨日售出。