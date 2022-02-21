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上水尚宜最細僅138呎 面積猶如車位

【明報專訊】樓價近年升多跌少，發展商紛出招、以細銀碼吸引上車客入市，令迷你戶數量有增無減，個別新盤更清一色只提供的骰戶型；以大鴻輝於2017年12月以1.3億元投得的上水新樂街蚊型住宅官地為例，發展商打做了提供30個迷你單位的住宅盤尚宜，單位實用僅138方呎起，與一個標準車位135方呎相若，相信是新界北區近年最迷你全新一手單位。

此外，宏安地產（1243）去年推售的青衣薈藍，全盤320伙均屬實用少於280方呎的細單位，是青衣近年少見主攻迷你戶的新盤；發展商以單位擁有3.5米樓層高度作招徠，並以「垂直空間」設計概念吸客，如附有多個高身櫃給住戶收納物品，並打造閣樓，藉以為迷你單位增加起居空間。

薈藍以「垂直空間」設計概念吸客

市區方面，中小型發展商益兆集團及俊和合作發展的豉油街雋薈，被市場形容為「旺角龍牀盤」，全盤120伙，實用面積只152至228方呎。

事實上，正因納米樓面積細，成交呎價亦屢創新高，如新世界（0017）西營盤瑧蓺於2018年推售時，一個實用面積221方呎開放式戶，以906.5萬元售出，實呎高逾4.1萬元，創當時市場開放式戶最高呎價紀錄，不足一周，另一個實用面積同為221方呎，成交價達1025.2萬元，實呎更高見4.63萬元，創全港最高呎價開放式單位紀錄。

個別市區迷你戶成交實呎逾4萬至5萬

至於近年旗下新盤提供甚多迷你戶的恒地（0012），旗下北角君譽峰，當中一個頂層連天台特色戶，曾以呎價逾5萬元售出，創東區新高；單位為君譽峰頂層連天台28樓C室，實用248方呎1房戶，另連95方呎平台及215方呎天台，去年7月以1250萬元售出、實呎達50,403元。

另外，恒地同系的啟德HENLEY I項目，低座A座地下G室，屬實用186方呎開放式戶連97方呎花園，去年6月以681.78萬元售出、實呎亦高見36,655元，創啟德開放式戶新高呎價。

[香港地產]

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