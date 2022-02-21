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逾10年前推限呎限量 「谷大」供應量

【明報專訊】港府在部分新推官地中加入「限呎」條款，希望藉此為香港人增加居住空間，但事實上，早於超過10年前，港府就曾推出限呎、限量地，惟當時主要為「谷大」新單位供應量，令市場出現更多迷你單位。

政府今次推出之「限呎」條款，卻是要求發展商在相關地皮上興建之單位，實用面積最小280方呎，即希望發展商興建面積較大之單位。翻查資料，2010/11年度財政預算案中，時任財政司長曾俊華，提出在賣地章程內，加入限呎、限量條款，但當時政策與現時推出的正好相反，目的是規限可建住宅單位最低數目、及單位面積限制條款，換言之，是希望發展商興建更多單位，希望增加單位供應。

過往政策曾促成「龍牀盤」誕生

事實上，當年政府推出之限量地促成「龍牀盤」誕生，發展商甚至興建比政府要求多一倍以上單位數量，如2014年俊和及益兆投得屯門井財街地，當年政府限定興建至少140個單位，惟發展商最終卻建成有356個單位的菁雋，比政府要求下限多1.5倍；其中277伙為開放式，最細僅128方呎，至今仍是近年市場面積最細一手單位，項目一直被市場形容為「龍牀盤」。

被問及如今政府又為官地加入限呎條款，究竟會否落錯藥？港大房地產及建築系客席副教授張聖典認為，由於近年樓價上升，加上政府過去多次收緊按揭成數，令總價較低的單位備受歡迎，加上社會風氣轉變，年輕人寧願居於面積較細之單位，希望擁有私人空間，令迷你戶受追捧。

分析: 應由市場自行調節 政府毋須設限

對政府將在部分官地加入單位實用面積最低280方呎的限呎條款，張聖典指，正所謂「百貨撞百客」，相信在自由市場下，若買家對細單位無需求，市場自然淘汰這類單位，政府毋須刻意設限。

[香港地產]

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