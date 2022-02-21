柏傲莊III取消交易增至160宗 涉銷售額26.3億

據成交紀錄冊顯示，柏傲莊III最新取消交易的2宗個案，包括8B座46樓F室、8A座61樓D室，去年成交價為859.2萬及2737.4萬元，2伙涉銷售總值約3597萬元。

新盤周末兩日成交僅11宗 低位徘徊

疫情進一步惡化，加上天氣寒冷潮濕，新盤市場周末交投幾近冰封；綜合市場資訊，過去兩天（2月19日至20日），一手市場只錄約11宗成交，比對上周末約12宗（2月12至13日），再減1宗或8%。

其中，信置（0083）系樓盤過去兩日沽約4伙，當中馬鞍山SILVERSANDS，售出5A座2樓A室單位，實用504方呎2房戶，成交價1096.38萬元、實呎21,754元；同系與市建局等合作發展的旺角ONE SOHO，亦新錄18樓A1室成交，屬實用285方呎1房戶，成交價728.7萬元，實呎25,568元。

SILVERSANDS兩房1096萬沽出

另新地（0016）屯門御海灣II，過去兩日連錄約5宗成交，估計套現逾3,200萬元，成績不俗。一手成交冊顯示，最新一宗來自第1座5樓C室，實用367方呎、1房連儲物室間隔，成交價756.51萬元，實呎20,613元。

[香港地產]